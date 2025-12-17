El Juan XXIII renueva su cocina para hacerla más funcional
La reforma en el centro de formación de personas con discapacidad se realiza con ayuda de la Xunta
REDACCIÓN
Cangas
La Asociación Juan XXIII está acometiendo una renovación integral de la cocina del centro que tiene en Cangas destinado a la formación y promoción integral de las personas con discapacidad intelectual. La cocina anterior tenía más de 20 años y su distribución no era la más adecuada en cuanto a funcionalidad, seguridad y eficiencia energética. A esto se suma que con el paso de los años se incrementó el número de plazas y el espacio se quedaba pequeño.
Gracias a una subvención concedida por la Xunta por 92.980,62 euros se puede modificar la distribución, el mobiliario y el equipamiento para diseñar una cocina más funcional. La ayuda es de la Consellería de Política Social.
