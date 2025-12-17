El Juan XXIII renueva su cocina para hacerla más funcional

La Asociación Juan XXIII está acometiendo una renovación integral de la cocina del centro que tiene en Cangas destinado a la formación y promoción integral de las personas con discapacidad intelectual. La cocina anterior tenía más de 20 años y su distribución no era la más adecuada en cuanto a funcionalidad, seguridad y eficiencia energética. A esto se suma que con el paso de los años se incrementó el número de plazas y el espacio se quedaba pequeño.

Gracias a una subvención concedida por la Xunta por 92.980,62 euros se puede modificar la distribución, el mobiliario y el equipamiento para diseñar una cocina más funcional. La ayuda es de la Consellería de Política Social.