Intenta hurtar perfumes en Moaña y escapar con un coche robado
La Policía Local detuvo al hombre, que circulaba además sin permiso de conducir
Moaña
La Policía Local de Moaña detuvo, a primera hora de la tarde de este miércoles, a un varón que había intentado hurtar varios perfumes en una tienda de la avenida Concepción Arenal y, tras no lograr su objetivo, se dio a la fuga en un coche.
Tras ser interceptado por la patrulla del cuerpo municipal se comprobó que circulaba sin permiso de conducir y con un coche robado.
Los agentes pusieron al detenido a disposición de la Guardia Civil en el puesto de la villa para que sea puesto a disposición judicial. Los hechos ocurrieron alrededor de las 13.00 horas.
En los últimos años fueron varias las veces en las que se cometieron robos en perfumerías de O Morrazo.
