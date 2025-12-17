Intenta hurtar perfumes en Moaña y escapar con un coche robado

La Policía Local de Moaña detuvo, a primera hora de la tarde de este miércoles, a un varón que había intentado hurtar varios perfumes en una tienda de la avenida Concepción Arenal y, tras no lograr su objetivo, se dio a la fuga en un coche.

Tras ser interceptado por la patrulla del cuerpo municipal se comprobó que circulaba sin permiso de conducir y con un coche robado.

Los agentes pusieron al detenido a disposición de la Guardia Civil en el puesto de la villa para que sea puesto a disposición judicial. Los hechos ocurrieron alrededor de las 13.00 horas.

En los últimos años fueron varias las veces en las que se cometieron robos en perfumerías de O Morrazo.