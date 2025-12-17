Huelga desigual en colegios e institutos, que simulan el entierro de la educación

Vestidos de negro, con crespones en las vallas perimetrales de los centros y rezando una letanía dirigida al conselleiro de Educación, Román Rodríguez —«Polas baixas sen cubrir e a sobrecarga constante, señor conselleiro aténdenos»—. Así comenzaron ayer en institutos y colegios de O Morrazo las dos primeras jornadas de huelga de la educación no universitaria convocadas por el sindicato CIG-Ensino, que no facilitó datos de participación.

Los docentes concentrados salieron del IES Monte Carrasco, en Cangas, y bajaron en coche hasta A Rúa para realizar otra escenificación de “loito polo ensino público”. Después se reunieron con compañeros del IES Rodeira y caminaron juntos hasta el muelle de pasajeros para cruzar en transporte de ría a Vigo, donde se sumaron a la manifestación por las calles de la ciudad olívica.

FDV

En Moaña la “marcha fúnebre”, marcada por el color negro, partió del IES A Paralaia. Hubo paradas en varios centros del municipio antes de llegar también al muelle de pasajeros. En Bueu, la ruta se realizó entre el IES Illa de Ons y el CEIP A Pedra, situados en la misma calle. Después, acudieron en coche a la manifestación en Pontevedra.

"Entierro" y gaitas ante el instituto de Rodeira en Cangas. / Gonzalo Núñez

En cuanto al seguimiento de la huelga, la participación fue muy desigual. En el IES As Barxas de Moaña, por ejemplo, secundaron el paro 38 de 47 profesores. Acudieron al centro los cuatro miembros del equipo directivo —por obligación— y otros cinco docentes. En A Paralaia, en cambio, hicieron huelga una decena de docentes de los 76 de la plantilla.

En Infantil y Primaria, uno de los centros con mayor incidencia fue el CEIP Reibón, con 25 de 31 profesores que no acudieron a su puesto. Cabe recordar que este colegio había iniciado el curso con protestas tras perder profesorado de inglés, lo que comprometía su programa de plurilingüismo.

Pancartas entre los dos institutos de Moaña. / FdV

En Cangas, en el IES Rodeira, la participación rondó el 40%. Desde la dirección señalan que estos paros no afectarán a las calificaciones del alumnado, que se emitirán igualmente por orden de Educación. Eso sí, las evaluaciones de ayer por la tarde se realizaron sin el debate habitual entre el profesorado sobre la evolución del alumnado, debido a la ausencia de numerosos docentes. En cuanto a los exámenes de final de trimestre, algunos se aplazaron a jueves y viernes, y otros quedan pendientes para enero.

Hoy, el profesorado en huelga se manifestará en Santiago, con salida a las 11.30 horas desde el Parlamento de Galicia. Reclaman la reducción de las ratios por aula o más profesorado especialista en atención a la diversidad, entre otras demandas.