Cunchas e Flores inaugura su alfombra navideña, con un belén en tres escenas

La Asociación de Alfombristas Cunchas e Flores de Bueu inauguró ayer su alfombra navideña, que consiste en un diseño vertical que representa un belén en tres escenas. El tapiz se puede visitar en la entrada del Centro Social do Mar hasta finalizar las fiestas.

El acto de inauguración contó con la presencia del Coro María Soliña de Cangas y con los alfombristas que se encargaron de diseñar y confeccionar la alfombra, que mide 11 metros de longitud por 2,40 metros de altura. El diseño es la representación de un belén tradicional a través de tres escenas superpuestas: la llegada de la Virgen María y San José a Belén y la Anunciación y partida de los Reyes Magos en los laterales, mientras que en el centro se sitúa la adoración la adoración al recién nacido.

Para su elaboración se emplearon conchas de moluscos y mariscos típicos de Bueu y la comarca, como berberechos, vieiras, zamburiñas, lapas, mejillones, almejas o navajas. Unas conchas y materiales que se emplearon de diferentes maneras: al natural, trituradas en diferentes grosores y texturas, teñidas o en su color natural.