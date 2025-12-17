El Concello retira el cartel de «Auga non apta para o consumo» de la Fonte do Cura

El Concello de Bueu retiró ayer el cartel de «Auga non apta para o consumo humano» que estaba colocado desde hace días en la Fonte do Cura. Esta indicación se colocó después de recibir una llamada desde el centro de salud, en la que se informaba de cuatro casos de gastroenteritis que tenían como elemento común haber consumido agua de este manantial. Desde el consistorio se encargó un análisis químico y microbiológico, que arrojó resultados dentro de lo normal.