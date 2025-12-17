Cangas, entre los municipios más baratos en el precio del alquiler de vivienda por metro cuadrado

Por extraño que parezca en una comarca tan turística y en el área metropolitana de Vigo, Cangas no figura entre los municipios con el precio de la vivienda en alquiler más alto en Galicia, según consta en el último índice del portal inmobiliario Fotocasa con datos del mes de noviembre. El municipio figura entre los 22 concellos analizados por Fotocasa con el precio por metro cuadrado más económico, por debajo del listón de los 10 euros, en concreto aparece con 7,81. La media de los alquileres en Cangas está en 700 euros por una vivienda de unos 80 metros cuadrados si es todo el año, y ese precio baja a 500 euros si no se incluyen los meses de verano. Los propietarios de las viviendas en alquiler quieren aprovechar el tirón del turismo en verano en esta comarca para el alquiler vacacional, mucho más caro que el habitual.

Cangas figura en este índice inmobiliario como uno de los municipios más económicos junto a Narón, con 7,11 euros el metro cuadrado y Redondela, con 7,56. En la provincia de Pontevedra, los concellos con el precio del metro cuadrado más caro son Sanxenxo, con 17,69 euros; Baiona, con 11,52; Vigo, con 11,07 y Vilagarcía, con 10,11. Precisamente este último municipio de la comarca arousana es el que registra una mayor variación interanual, con una subida del 23,9% y una variación mensual del 9,7%. Sanxenxo, por contra, sólo crece un 3,8% y Nigrán un 5,8%

El precio del alquiler en el municipio de Nigrán está en 11,56 el metro cuadrado y en Baiona en 11,52. Este municipio experimentó una variación interanual del 13,4% y mensual del 3,3%., según el estudio del portal inmobiliario. La variación interanual en Nigrán fue del 5,8% y la mensual del 3,9%.

El segundo municipio en Galicia con mayor variación interanual en el precio del metro cuadrado de alquiler es Ferrol, con un 17% y un precio de 8,40. Por orden de mayor incremento están Vilagarcía (23,9%), Ferrol, (17%) Baiona (13,4%), Pontevedra capital (12,5%), Ribeira (11,1%), Vigo (9,3%), Narón (8,4%), Ourense capital (7,8%), Oleiros (7,8%), Viveiro (6,1%), Lugo capital (5,9%) Nigrán (5,8%), Ames (5,3%), Barreiros, (3,8%) Sanxenxo (3,8%), Santiago (3,3%),A Coruña capital (1,8%) y Foz, el único municipio con descenso interanual (-6,3% ) con un precio el metro cuadrado de9,75 euros. La tabla la completan Redondela (7,56), Cangas (7,81); Arteixo (9,61 euros) y Valdoviño (12,39). El precio medio del metro cuadrado de alquiler en Galicia es de 9,95 euros. Las comunidades más caras en España con el precio por encima de 15 euro son Madrid (20,66), Cataluña (20,25), Baleares (18,60), País Vasco (17,50) y Canarias (15,13).