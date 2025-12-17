Bueu resucita la mítica Sala Paraíso con una gran fiesta este sábado en As Lagoas

La Sala Paraíso volverá a resucitar este sábado. Al menos en espíritu y ganas de fiesta. El éxito del evento celebrado el año pasado, justo cuando estaba a punto de comenzar la demolición del inmueble, ha animado al Concello de Bueu a repetir la experiencia e incluirla dentro de la programación navideña. La cita será este sábado a partir de las 21.00 horas en la carpa de As Lagoas.

La celebración pretende recrear el ambiente y rendir homenaje a esta emblemática sala de Bueu, que cerró sus puertas en 2004. La concejala de Promoción Económica e Turismo, Silvia Carballo, explica que la fiesta de este año incluirá novedades, atendiendo a las sugerencias del público y asistentes de la anterior edición. La fiesta será más larga y se dividirá en dos partes, la primera entre las 21.00 y 23.00 horas y la segunda a partir de las 23.30 horas. “Na primeira vaise pinchar música dos primeiros anos da sala e ata a década dos 90, mentras que na segunda parte van soar os hits e cancións da última etapa”, explica la concejala. Al igual que el año pasado el evento contará con la participación de los dos últimos Dj’s del Paraíso: Roberto Pousada y Santiago Dopazo.

La fecha elegida, en el fin de semana previo a Nochebuena y Navidad, está relacionada con el fin de las clases en los centros educativos y porque es un momento en el que muchas personas que están fuera del municipio por motivos laborales o de estudios regresan a casa para pasar estas fiestas.

La Sala Paraíso abrió sus puertas en 1947 en la Rúa Santán, en un espacio que ya ha sido derribado para construir un edificio de viviendas. Durante su época dorada pasaron artistas como Julio Iglesias, Manolo Escobar, Juan Pardo, Los Pecos, Víctor Manuel, Los Ángeles, Manu Chao o Ilegales.

Desde la Concellería de Promoción Económica e Turismo de Bueu agradecen la colaboración brindada por la familia propietaria de este emblemático lugar, así como de las personas que trabajaron allí en algún momento como Suso Portela, Roberto Pousada y Santiago Dopazo.