Bueu inicia el trámite para licitar el contrato de la piscina por 2 millones de euros en cuatro años

La corporación municipal de Bueu aún tendrá ocasión de reunirse una vez más antes de finalizar el año. El gobierno local acaba de convocar un pleno extraordinario, para este mismo viernes a las 17.00 horas, en el que figuran dos puntos: el inicio del expediente administrativo para poder licitar la gestión de la piscina municipal de As Lagoas y la consignación de la partida presupuestaria con la que el ayuntamiento asumirá su parte de la financiación en el convenio para la reurbanización de la carretera de Meiro. El contrato para la piscina está valorado en casi 2 millones de euros para un periodo de cuatro años.

El acuerdo que adoptará el pleno este viernes consiste en el inicio del expediente administrativo para la tramitación del contrato de gestión de servicios para el funcionamiento de la piscina. Esto significa que una vez incoado ese expediente hay que incorporar el estudio económico-financiero, el cuadro de tarifas y el reglamento de uso interno de las instalaciones. Una documentación que ya está elaborada y aprobada por el propio plenario.

Con estos antecedentes desde el ejecutivo local confían en que una vez aprobado el acuerdo del viernes el expediente para la licitación del contrato de gestión de la piscina sea una realidad a lo largo del mes de enero. Las bases que guiarán ese concurso público ya quedarán fijadas en el acuerdo plenario de este viernes. Por un lado está el capítulo económico, en el que se establece el presupuesto base de 1.884.236 euros para los próximos cuatro años. El coste por anualidades registra un aumento progresivo: 445.362 euros en el año 2026; 462.065 euros en la anualidad de 2027; 479.406 euros en 2028 y finalmente 497.402 euros en 2029. Con todo, el valor estimado del contrato asciende a 1.982.571 euros, una diferencia a mayores para hacer frente a posibles imprevistos y al aumento en la plantilla.

La memoria justificativa del contrato recoge además el coste de una posible prórroga, que será por un plazo máximo de un año y 425.351 euros (sin IVA).

Cinco criterios objetivos para la adjudicación del contrato

En segundo lugar, el inicio de este expediente administrativo establece los criterios objetivos para la adjudicación del contrato una vez que se presenten las ofertas. Es una lista de cinco parámetros: precio u oferta económica (40 puntos), experiencia previa y acreditada (20 puntos), mejoras por incremento de horas en el servicio (15 puntos), mejora por incremento de maquinaria puesta a disposición de las instalaciones (15 puntos) y menor tiempo para la puesta en marcha del contrato (10 puntos).

La previsión inicial era que el Concello asumiese a través de un contrato de alquiler la dotación de la maquinaria necesaria para las salas del gimnasio, que se estimaba en unos 120.000 euros. Finalmente, este concepto se ha incluido dentro de las obligaciones de la futura contratista.

La propuesta que se lleva al pleno del viernes recoge que el expediente de contratación se tramitará por vía ordinaria, mientras que el capítulo de gasto tendrá una tramitación anticipada porque se prevé su ejecución durante el próximo ejercicio presupuestario.

Financiación para el convenio de la carretera de Meiro

El segundo asunto que formará parte del orden del día del pleno del viernes será la aprobación del crédito presupuestario para la obra de mejora de la carretera EP-1306 en Meiro. Este proyecto está presupuestado en cerca de 630.000 euros y se ejecutará mediante un convenio: la Diputación de Pontevedra, que es la actual titular de la vía, aportará 424.270 euros (70%) y el Concello de Bueu casi 205.000 euros (30%). La reserva de fondos municipales para esta actuación es posible después de extinguir un contrato con Estrumaher por valor de 570.000 euros, lo que a su vez permite afectar ese crédito a otras obras.

Una vez aprobada la aportación municipal se trasladará el acuerdo a la Diputación de Pontevedra para que fije la fecha para poder firmar el convenio y que luego proceda a la licitación del contrato.