«No abandono el gobierno, seguiré aqúí hasta el final de mandato»

Aurora Prieto entró en la corporación municipal de Cangas por primera vez en 2015, de la mano de ACE, una coalición que lideraba el que ese año fue elegido alcalde, Xosé Manuel Pazos. Después volvió a conseguir su escaño en las elecciones de 2023, en esta ocasión liderando a Esquerda Unida, lo que le valió volver a formar parte de este gobierno.

-Deja usted las responsabilidades del cargo, pero seguirá como edil. ¿Es debido a que no hay relevo ahora mismo en EU o para no romper el estatus quo del tripartito. Po r qué no me dirá que es sololo porque se jubila?r

No dejo ninguna responsabilidad, más bien, por ella: “por responsabilidad”, me veo en la

necesidad de apartarme de la dirección de la Concejalía de Cultura, por la exigencia que esta

conlleva, pero no abandono el gobierno, ni la otra concejalía que dirijo: Participación Vecinal.

Simplemente, que ya es hora de que dedique a mi familia, amigos y a mí misma, el tiempo

que con tanto cariño he dedicado a mi pueblo.

Uno tiene la sensación que se «marcha» un poco harta de la política

Cada uno es libre de sus pensamientos, pero con sinceridad digo que no me marcho “harta”.

de hecho, vuelvo a repetir, que no me marcho, sigo aquí, seguiré estando para todas las

vecinas y vecinos hasta que se agote este mandato, porque este fue mi compromiso.

Recuerdo, como si fuera ayer, cuando festejo con Pazos su investidura. Aún guardo en la

memoria sus palabras en la comida. «Se me hace muy raro todo esto, porque yo nunca gané

nada» dijo. ¿Qué queda de aquella ilusión?

La ilusión se fue transformando a veces en orgullo, otras en frustración, no voy a negarlo,

pero en general, me quedo con la satisfacción de haber hecho las cosas lo mejor que supe y

pude en cada momento, velando siempre por él. interés de mis vecinos y vecinas.

¿El enfrentamiento con sus compañeros de ACE en el anterior mandado fue lo peor?

Que duda cabe que el entendimiento es la forma más eficiente, eficaz y satisfactoria de

trabajar, pero a veces son las controversias las que nos obligan a avanzar y a mejorar.

En las ultimas elecciones consiguió unos resultados que no los había conseguido ni Pazos,

cuando se presentó solo por EU. ¿A qué piensa que se debió esa victoria?

No sé, lo único que sé es que soy trabajadora y honesta, que no escondo ningún interé

propio y que mi única ambición es mejorar mi pueblo

Por lo que sé no se presentará usted en las próximas elecciones. ¿Pero ayudará a formar

una candidatura de EU?

Mi vida política acaba con mi compromiso en este mandato.

Cierro un ciclo y dejo la política con la satisfacción de haber cumplido en mi cargo, nuevas

generaciones tomarán el relevo de nuestro trabajo.

-Hay que temer que la derecha vuelva a ganar en Cangas?

Hoy en día no debemos temer a nada, cada persona es dueña de su voto, y confío

plenamente en la democracia, será lo que el pueblo decida.

¿Tuvo culpa el PP de lo que pasó en la asamblea de la Mancomunidade?

Al igual que el poder sobre su voto, cada persona tiene el poder y la responsabilidad sobr

sus actos.

¿Cree que el pueblo de Cangas entendió ya los motivos de la subida de la tasa de la basura?

Sí, creo que ya todos los vecinos y vecinas saben que es una necesidad ineludible que se

actualice este servicio. Las conjeturas alarmistas que se extendieron a través de rumores,

panfletos y comentarios manipulados, se han ido desmontando

¿Qué legado deja en Cultura, de qué se marcha orgullosa?

Dejo la Concejalía de Cultura trabajando a pleno rendimiento, siendo una de las más

importantes y con una amplísima programación anual.

La cultura en Cangas está mas viva que nunca y me alegro de haber contribuído a ello.

Todos los eventos de asociaciones y colectivos, pequeños y grandes, tuvieron cabida en

nuestro pueblo.

Me siento muy orgullosa de tener mi despacho siempre abierto para recibir a todas las

entidades que lo necesitaron y apoyar todas las iniciativas en la medida en que pudimos.

Estoy orgullosa de las bibliotecas, tanto de la Central como de las rurales que hacen un

enorme trabajo a favor de la democratización de la cultura.

También orgullosa de la calidad de la programación del Auditorio que centra a Cangas como

referente en la comarca, con una amplia oferta cultural que toca todos los sectores sociales y

todas las áreas culturales desde el cine, conciertos, ballet, monólogos, teatro…. ¿Que más se

puede pedir?

Y por supuesto todas nuestras actividades programadas: Navidad, carnavales, Fiestas del

Cristo, Defensa da Vila, exposiciones, Bienal de Arte,….. difícil, sino imposible, elegir.

¿Cangas será capaz de deshacerse de sus fantasmas algún día?

¿Qué fantasmas?

Cangas es pueblo encantador, trabajador, acogedor, orgulloso y honesto…. Todos los pueblos

tienen clarosuros, pero eso es lo que les hace evolucionar y estar vivos.