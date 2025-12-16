Tirán prioriza arreglar A Mingalleira y humanizar el entorno del centro cultural

El gobierno local de Moaña inició ayer una ronda de reuniones con colectivos de barrios y parroquias del municipio agrupados en los Consellos Veciñais, con el objetivo de recoger las demandas y necesidades prioritarias de cada zona para incluirlas en el capítulo de inversiones de los presupuestos municipales de 2026. La primera cita se celebró en el centro sociocultural Castroviejo, con vecinos y asociaciones de Tirán. En ese encuentro, el movimiento vecinal situó como principales prioridades la humanización del entorno del propio centro cultural y la mejora del Camiño da Mingalleira.

En 2025, Tirán había señalado como actuación prioritaria la humanización del Camiño Escolar Seguro que asciende al colegio de la parroquia. Según explicó la alcaldesa, Leticia Santos, esta obra ya está presupuestada para este año y su ejecución está pendiente solo de los informes sectoriales.

Sobre la humanización del entorno del centro Castroviejo, el Concello indicó que la redacción del proyecto está prácticamente finalizada, a falta de “dos flecos” para su versión definitiva. En las cuentas de 2026 se incluirá la partida para poder ejecutarlo.

En cuanto al Camiño da Mingalleira —que parte de la PO-551 y enlaza con la Avenida Daniel Castelao—, el proyecto ya está redactado y el gobierno local prevé consignar en el próximo ejercicio una partida cercana a los 200.000 euros para llevarlo a cabo. El firme presenta un estado muy deteriorado, en parte por afloramientos de agua detectados en el vial. La actuación requerirá la construcción de una canalización de pluviales y la mejora de las tuberías de saneamiento y abastecimiento, en línea con la política de separación de aguas que el Concello inició hace una década. La obra se completará con un nuevo asfaltado.

Los colectivos de Tirán también reclamaron varios asfaltados de caminos, especialmente en la zona de Fontes. Además, pidieron al gobierno local que traslade a la Xunta la necesidad de mejorar la seguridad en la parada de autobús y en el paso de peatones de Fontes, donde recientemente se registró un atropello.

El estado de O Con, con hundimientos y el paso de vehículos restringido a residentes, fue otra de las preocupaciones planteadas por los vecinos. Asimismo, propusieron que el Concello negocie con propietarios de terrenos en la bajada de Albariños para ensanchar los tramos más estrechos y facilitar el cruce de dos coches en una vía de doble sentido.