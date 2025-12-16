Los temporales y las toxinas se alían contra el sector del mar a las puertas de la Navidad
Los percebeiros de Cangas llevan un mes sin poder trabajar y confían en que mañana puedan saltar a las rocas en la zona de Punta Couso | En Bueu descartan ir a Ons para conservar el recurso e irán cuatro días a Cabo Udra
Los percebeiros de Cangas llevan un mes ininterrumpido en tierra y los de Bueu ya saben que esta navidades volverán a quedarse sin ir a Ons. Los polígonos mejilloneros de la comarca de O Morrazo están cerrados por las toxinas. Unas toxinas que tampoco permitirán abrir en diciembre la campaña de la vieira en Bueu. Este resumen, casi un parte de guerra, da cuenta del difícil momento al que se enfrenta buena parte del sector del mar en la comarca en la época más importante del año, con la Navidad a apenas una semana. Entre los que por ahora pueden defenderse destaca el sector de la navaja, que está trabajando en Cíes; el erizo, marisqueo o la centolla, que están intentando faenar al resguardo de las rías.
La campaña navideña del percebe de Cangas tendría que estar en marcha desde hace días, pero la sucesión de temporales, las malas condiciones del mar y los unos horarios poco propicios con las mareas y las horas de luz mantienen a los percebeiros en tierra. La agrupación de la Cofradía de Cangas está constantemente pendiente de los partes meteorológicos y los profesionales confían en que mañana sí puedan saltar a las rocas. Si el tiempo y el mar acompañan trabajarían en la Costa da Vela, en el entorno de Punta Couso, que es donde tienen una reserva para estas navidades.
Los percebeiros de Cangas cuentan con una especie de «santuario» en el islote de Agoeiro, situado al sur de las islas Cíes, y que se reserva especialmente para estas fechas. Pero salvo sorpresa mayúscula, o un milagro navideño, este año será imposible acceder allí. «Las condiciones del mar son muy malas», reconoce el presidente de la agrupación de percebeiros de Cangas, Fernando Mariño.
En el caso de Bueu la cofradía y los profesionales del percebe mantuvieron una reunión hace unos días para valorar la situación del recurso en la isla de Ons. La decisión fue clara: estas navidades tampoco se extrer este marisco en el ámbito del Parque Nacional Illas Atlánticas. Los percebeiros de Bueu estuvieron sin poder trabajar durante 15 meses y volvieron a Ons este verano, solo entre julio y agosto y bajo estrictas condiciones: un máximo de tres días a la semana y un tope de 4 kilos.
Cambiar Ons por las rocas de Cabo Udra
Después de un nuevo paro de tres meses se hizo balance de la situación con los servicios técnicos de la Consellería do Mar y la recomendación es mantener el cese de la actividad hasta el próximo verano. Con la opción de Ons descartada lo más probable es que los percebeiros trabajen durante la primera mitad de la Navidad en las rocas de Cabo Udra.
La vieira de Bueu y de la ría de Pontevedra tampoco estará en los mercados estas navidades. Los muestreos remitidos al Instituto Tecnolóxico para o Control do Medio Mariño (Intecmar) constatan unos índices de toxina muy elevados, que impiden la comercialización del molusco aunque sea eviscerado. La esperanza es que de cara al mes de enero la situación mejore y que se pueda poner en marcha una campaña como la de este 2025, con más de 11.000 kilos en capturas entre febrero y marzo.
La descarga de mejillón se concentra en el fondo de la ría de Vigo
Esta es también la época más importante del año para el sector mejillonero, que vive una situación atípica. Todos los polígonos situados en aguas de Moaña, Cangas y Bueu están cerrados por la presencia de toxina. Las únicas bateas abiertas están en el fondo de la ría de Vigo, entre Vilaboa y Redondela. A finales de la semana pasada el polígono Cangas E, situado en Domaio, ofreció un resultado negativo por presencia de toxina y ayer el Intecmar lo estaba muestreando de nuevo, por lo que su apertura podría estar próxima. En el caso del resto de polígonos el levantamiento del cierre parece que tardará más.
Los mejilloneros de la ría de Pontevedra, en especial Aldán y Bueu, asumen que con toda probabilidad no podrán sacar la producción de las bateas hasta el mes de enero. El sector tiene completamente asumido ese mantra de que «somos los primeros en cerrar y los últimos en abrir».
