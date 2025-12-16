La retirada de lodos del Bouzós pone fin a la limpieza de ríos
G.M.P.
Personal de la empresa Manserga, con maquinaria pesada, trabajó ayer en el dragado y retirada de lodos en el tramo urbano del río Bouzós hasta su canalización en la calle Noria, y hoy tiene previsto concluir las tareas para prevenir que se produzcan retenciones y atascos en el trecho soterrado. Los trabajos fueron supervisados por la arquitecta municipal Mª Isabel Medraño y forman parte del plan de desbroce de maleza y limpieza de cauces contratado por el Concello de Cangas para el Bouzós y el Canliña, en la zona periurbana, así como el Pontillón, en la parroquia de Darbo, que deben estar ejecutados antes de las fechas navideñas, al igual que la sustitución del tramo de saneamiento dañado rematado ya por la UTE Gestión Cangas.
- Las excavaciones arqueológicas descubren la puerta de acceso a la torre medieval de Meira
- Cambio de rumbo para las cabañas turísticas de Bueu, que salen a la venta
- Acoso en las redes y amenazas a una peluquería canina de Bueu por la muerte de un perro
- Vecinos denuncian la conversión de una discoteca en after hours
- Rescatan a un motorista herido tras sufrir una caída de diez metros mientras practicaba trial en el monte Paralaia
- El Concello ya había multado por ruidos a la discoteca que actúa como ‘after hours’
- Cunchido abre la temporada de furanchos en Cangas
- Identifican al presunto autor de un robo en un comercio de Cangas, que se llevó material por valor de 1.500 euros