La retirada de lodos del Bouzós pone fin a la limpieza de ríos

Personal de la empresa Manserga, con maquinaria pesada, trabajó ayer en el dragado y retirada de lodos en el tramo urbano del río Bouzós hasta su canalización en la calle Noria, y hoy tiene previsto concluir las tareas para prevenir que se produzcan retenciones y atascos en el trecho soterrado. Los trabajos fueron supervisados por la arquitecta municipal Mª Isabel Medraño y forman parte del plan de desbroce de maleza y limpieza de cauces contratado por el Concello de Cangas para el Bouzós y el Canliña, en la zona periurbana, así como el Pontillón, en la parroquia de Darbo, que deben estar ejecutados antes de las fechas navideñas, al igual que la sustitución del tramo de saneamiento dañado rematado ya por la UTE Gestión Cangas.