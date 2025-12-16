Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Bono Transporte de SánchezCasó ToméTierras rarasNaufragio PortugalParticulares alquilan su cocheCelta-Athletic
instagramlinkedin

La retirada de lodos del Bouzós pone fin a la limpieza de ríos

La arquitecta Mª Isabel Medraño, supervisando ayer las tareas de limpieza del cauce del Bouzós.

La arquitecta Mª Isabel Medraño, supervisando ayer las tareas de limpieza del cauce del Bouzós. / G.Núñez

G.M.P.

Cangas

Personal de la empresa Manserga, con maquinaria pesada, trabajó ayer en el dragado y retirada de lodos en el tramo urbano del río Bouzós hasta su canalización en la calle Noria, y hoy tiene previsto concluir las tareas para prevenir que se produzcan retenciones y atascos en el trecho soterrado. Los trabajos fueron supervisados por la arquitecta municipal Mª Isabel Medraño y forman parte del plan de desbroce de maleza y limpieza de cauces contratado por el Concello de Cangas para el Bouzós y el Canliña, en la zona periurbana, así como el Pontillón, en la parroquia de Darbo, que deben estar ejecutados antes de las fechas navideñas, al igual que la sustitución del tramo de saneamiento dañado rematado ya por la UTE Gestión Cangas.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents