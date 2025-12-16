La (otra) rehabilitación de Dimas y Gestas

El patromonio de la Cofradía de la Misericordia-Gremio de Mareantes de Cangas incluye dos tallas policromadas de gran valor histórico y cultural. Se trata de dos tablas que representan a Dimas y Gestas (el buen ladrón y el mal ladrón), que fueron crucificados junto a Jesucristo. Estas formaban parte del antiguo Calvario de Cangas y en estos momentos se encuentran en fase de restauración y rehabilitación en la Escuela Superior de Conservación y Restauración de Bienes Culturales de Galicia, en Pontevedra.

La gran ilusión de la cofradía es que estas tallas puedan volver a las procesiones de la Semana Santa de Cangas, un deseo que parece complicado que pueda materializarse en las celebraciones del próximo año. «Debido a la complejidad del proceso de restauración nos avanzaron que será muy difícil que puedan estar para la Semana Santa de 2026», reconocen desde la Cofradía de la Misericordia-Gremio de Mareantes. Sus responsables señalan que la intervención exige estudios previos detallados y es un complejo proceso, por lo que además también agradecieron el «rigor, profesionalidad y dedicación» del equipo de restauración.

En su visita estuvieron acompañados por la directora de la Escuela Superior de Conservación y Restauración de Bienes Culturales, Andrea Fernández Arcos, y por técnicos de los departamentos que trabajan en la restauración de estas dos tablas policromadas. Los especialistas explicaron que las dos tallas presentaban un «grave deterioro» y lamentaron que se hubiese pasado por alto durante tanto tiempo su relevancia cultural.

La talla entera de la figura de Gestas, el "mal ladrón" crucificado junto a Jesucristo. / CMGM

En este sentido, desde la Escuela Superior de Conservación y Restauración de Bienes Culturales aprovecharon para subrayar la importancia de recuperar otros elementos del antiguo Calvario y que aún puedan conservarse. Es el caso del estípite o poste vertical de una de las cruces de los ladrones. Este elemento todavía existe y los técnicos recomiendan evaluar su estado. «Inicialmente la Cofradía no había previsto su recuperación, pero se comprometió a estudiar esta posibilidad. Son muchas las actividades que se realizan desde la entidad y sus limitaciones presupuestarias requieren priorizar las actuaciones futuras», exponen sus representantes.

Labor "discreta pero decisiva" de Jesús Bernárdez "Caramuxo"

Esta visita a Pontevedra sirve además para reivindicar la «labor discreta pero decisiva» del conservador Jesús Bernárdez «Caramuxo». Desde la Cofradía de la Misericordia-Gremio de Mareantes insisten que si las tablas de Dimas y Gestas, a las que ahora se les reconoce su relevancia histórica y artística, han llegado hasta la actualidad es gracias «al celo y responsabilidad personal» con la que Caramuxo custodió las dos obras durante años. «Siempre sostuvo que el pueblo debía recordar su existencia y defender su recuperación como parte esencial de su legado cultural y devocional. Sin su labor de protección, el conjunto podría haberse perdido definitivamente. Gracias a su compromiso hoy podemos aspirar a devolverles el lugar que nunca debieron perder», concluyen desde la Cofradía de la Misericordia.

La visita a la Escuela Superior de Conservación y Restauración de Bienes Culturales es además una forma de reivindicar la colaboración institucional para recuperar el patrimonio histórico, artísticos y devocional. La posible incorporación de estas tallas a las marchas procesionales del Viernes Santo en Cangas sería «el broche a un esfuerzo que preocupa y emociona a muchas personas», concluyen desde La Misericordia.

El fotógrafo cangués Borja Brun presenta hoy un libro de fotografías obre la Semana Santa de Cangas. / Fdv