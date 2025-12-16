La (otra) rehabilitación de Dimas y Gestas
Las tablas policromadas de Dimas y Gestas que forman parte del patrimonio histórico y artístico de Cangas están en Pontevedra en plena fase de restauración. La esperanza es que esa rehabilitación esté lista para la próxima Semana Santa, pero los técnicos avanzan que será muy complicado.
David García/Fran G.Sas
El patromonio de la Cofradía de la Misericordia-Gremio de Mareantes de Cangas incluye dos tallas policromadas de gran valor histórico y cultural. Se trata de dos tablas que representan a Dimas y Gestas (el buen ladrón y el mal ladrón), que fueron crucificados junto a Jesucristo. Estas formaban parte del antiguo Calvario de Cangas y en estos momentos se encuentran en fase de restauración y rehabilitación en la Escuela Superior de Conservación y Restauración de Bienes Culturales de Galicia, en Pontevedra.
La gran ilusión de la cofradía es que estas tallas puedan volver a las procesiones de la Semana Santa de Cangas, un deseo que parece complicado que pueda materializarse en las celebraciones del próximo año. «Debido a la complejidad del proceso de restauración nos avanzaron que será muy difícil que puedan estar para la Semana Santa de 2026», reconocen desde la Cofradía de la Misericordia-Gremio de Mareantes. Sus responsables señalan que la intervención exige estudios previos detallados y es un complejo proceso, por lo que además también agradecieron el «rigor, profesionalidad y dedicación» del equipo de restauración.
En su visita estuvieron acompañados por la directora de la Escuela Superior de Conservación y Restauración de Bienes Culturales, Andrea Fernández Arcos, y por técnicos de los departamentos que trabajan en la restauración de estas dos tablas policromadas. Los especialistas explicaron que las dos tallas presentaban un «grave deterioro» y lamentaron que se hubiese pasado por alto durante tanto tiempo su relevancia cultural.
En este sentido, desde la Escuela Superior de Conservación y Restauración de Bienes Culturales aprovecharon para subrayar la importancia de recuperar otros elementos del antiguo Calvario y que aún puedan conservarse. Es el caso del estípite o poste vertical de una de las cruces de los ladrones. Este elemento todavía existe y los técnicos recomiendan evaluar su estado. «Inicialmente la Cofradía no había previsto su recuperación, pero se comprometió a estudiar esta posibilidad. Son muchas las actividades que se realizan desde la entidad y sus limitaciones presupuestarias requieren priorizar las actuaciones futuras», exponen sus representantes.
Labor "discreta pero decisiva" de Jesús Bernárdez "Caramuxo"
Esta visita a Pontevedra sirve además para reivindicar la «labor discreta pero decisiva» del conservador Jesús Bernárdez «Caramuxo». Desde la Cofradía de la Misericordia-Gremio de Mareantes insisten que si las tablas de Dimas y Gestas, a las que ahora se les reconoce su relevancia histórica y artística, han llegado hasta la actualidad es gracias «al celo y responsabilidad personal» con la que Caramuxo custodió las dos obras durante años. «Siempre sostuvo que el pueblo debía recordar su existencia y defender su recuperación como parte esencial de su legado cultural y devocional. Sin su labor de protección, el conjunto podría haberse perdido definitivamente. Gracias a su compromiso hoy podemos aspirar a devolverles el lugar que nunca debieron perder», concluyen desde la Cofradía de la Misericordia.
La visita a la Escuela Superior de Conservación y Restauración de Bienes Culturales es además una forma de reivindicar la colaboración institucional para recuperar el patrimonio histórico, artísticos y devocional. La posible incorporación de estas tallas a las marchas procesionales del Viernes Santo en Cangas sería «el broche a un esfuerzo que preocupa y emociona a muchas personas», concluyen desde La Misericordia.
Borja Brun presenta hoy un libro con 313 fotos de la Semana Santa
El fotógrafo cangués Borja Brun ha pasado parte de su vida viendo pasar las procesiones de la Semana Santa de Cangas, primero agarrado a las manos de sus abuelas y luego detrás de la cámara. De esa mezcla de espectáculo infantil, fe ajena y curiosidad estética nace su libro «Semana Santa-Cangas de Morrazo. Parte 1 / Figuras». Cuenta con 356 páginas y la friolera de 313 fotografías con el objetivo de acercar al lector, sea creyente o escéptico, a los detalles que desde la posición de los espectadores nunca se ven. La presentación es hoy, martes 16, a las 20.30 horas en la antigua Escola de Barbicas, al lado de la excolegiata de Cangas.
El propio autor explica que el libro nace «de mi admiración por las figuras de la Semana Santa de Cangas. Por lo que contaban mis abuelas y por lo que yo me imaginaba cuando las veía, en particular en la mañana del Encuentro, en la que nos levantábamos temprano, a golpe de chocolate y roscón recién horneado». Apunta a que la obra también habla «sobre personas mudas: quienes tallaron estas imágenes; o quienes sin pronunciar palabra las guardan, visten, preparan y sacan a la calle cada año».
