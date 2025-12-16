Puntualidad en las obras y grandes atascos por el corte en Concepción Arenal

El tráfico de Moaña vivió ayer un desafío logístico, pues entre las 9.00 y las 13.00 horas estuvo cortado todo el tramo final de la céntrica avenida Concepción Arenal, desviándose todo su tráfico hacia Ramón Cabanillas a través de la Travesía de Paz. La razón estaba en el reasfaltado y el pintado de los pasos de peatones en todo el trazado que se vio afectado por las obras de rehabilitación de los astilleros tradicionales, ya finalizadas. Pese a las lluvias de la mañana se cumplió con el plazo y a las 13.00 horas estaba ya restablecida la circulación.

Retenciones a media mañana. | Gonzalo Núñez

Mientras tanto, eso sí, se registraron importantes retenciones sobre todo debido al tráfico en Ramón Cabanillas que ralentizaba la entrada de coches desde el cruce de la Travesía de Paz. En algunos momentos la cola llegó hasta la altura de la panadería La Orensana. Las líneas de autobuses desplazaron sus rutas a Ramón Cabanillas.