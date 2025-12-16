El PSOE clama contra el estancamiento de población

El PSOE de Moaña alerta sobre el estancamiento poblacional del municipio, tras los últimos datos del padrón publicados por FARO que reflejan que Moaña es la única villa de O Morrazo que crece pero solo en cinco habitantes. Para el edil socialista Mario Rodríguez se trata de un dato «claramente insuficiente para un municipio con una posición estratégica privilegiada, a tan solo 10 minutos por vía marítima de Vigo».

Para el socialista esta situación sería una consecuencia «de la falta de ambición y de proyecto del actual gobierno municipal del BNG. Moana no está aprovechando su potencial en materia de vivienda, desarrollo económico, empleo ni atracción de nueva población», alega. Asegura que las políticas «para fijar y atraer población» son la promoción económica y el acceso a la vivienda. Para el PSOE el objetivo claro e irrenunciable es superar los 20.000 habitantes. En estos momentos hay 19.320 moañeses.

Alcanzar los 20.000 residentes permitiría al Concello contar con más recursos económicos así como «reforzar la cartera de servicios públicos, mejorar la atención educativa y garantizar mayores oportunidades para jóvenes, familias y mayores», añade Rodríguez. Pide que el crecimiento demográfico sea una «prioridad política».