Los Premios Gran de Area 2025 distinguen la ampliación y conservación del Museo Massó, en Bueu

El Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia (COAG) distingue la obra de ampliación del Museo Massó, en Bueu, como uno de los proyectos premiados en su certamen de arquitectura Gran de Area 2025, al que concurrían hasta 57 propuestas. De ellas resultaron galardonadas hasta doce, incluida la conservación del museo bueués y que realizó el estudio de arquitectura RVR de Santiago, integrado por Alberto Redondo Porto, José Martín Valladares Durán y Marcía Rodríguez Rodríguez.

El jurado de los Premios Gran de Area 2025 destaca el “profundo respecto” a las estructuras preexistentes y por la “posta en valor de las distintas etapas construtivas” que conforman “este singular conxunto patrimonial industrial”. En el fallo destacan el análisis riguroso de la evolución histórica de los edificios, que guio una actuación “exemplar”, en la que cada fase de transformación del conjunto es “comprendida” y “preservada”. Además, la restauración de los espacios permitió adaptar los inmuebles a los usos museísticos “aplicando oficios e técnicas tradicionais que aseguran a súa preservación e autenticidade”.

Por ello, desde el jurado del COAG concluyen que la ampliación y conservación del Museo Massó de Bueu ofrece como resultado una intervención que “exemplifica boas prácticas na conservación do patrimonio e na interpretación contemporánea da arquitectura industrial”.