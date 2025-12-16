Portos indemniza con casi 500 euros a un usuario del puerto de Beluso

El ente público Portos de Galicia ha aceptado indemnizar con casi 500 euros al propietario de un barco con plaza de amarre en el puerto deportivo de Beluso y que sufrió una serie de daños por la rotura del «finger» o estructura de amarre. Los hechos ocurrieron en marzo de 2023 y hace apenas una semana desde departamento autonómico finalmente decidieron estimar la reclamación del propietario, que a su vez ya estaba preparado para acudir al juzgado con un recurso en vía contencioso-administrativa.

Esta situación, según usuarios del puerto deportivo de Beluso, pone de manifiesto las carencias en las instalaciones. «Las medidas de seguridad son nulas. Se habló de poner cámaras y legalizarlas, pero se niegan en redondo a pesar de que ya se registraron robos y los barcos incorporan equipamientos costosos», explican. Las quejas también se extienden al plano administrativo porque «no se hacen públicas las listas de espera para conseguir amarre y hay mucha demanda».

El incidente por el que ahora Portos acepta indemnizar al propietario del barco «Fendetestas 2» se relaciona con la rotura de un finger, pero los usuarios subrayan que no se trata de un caso aislado. «A lo largo de estos años hubo varios que se rompieron. Teniendo en cuenta que hay barcos de entre 10 y 12 metros de eslora lo normal es que los pivotaran, pero no lo hacen. Así que hay adjudicatarios que decidieron colocar por su cuenta cinchas para asegurar sus embarcaciones», añaden.

Un módulo de amarre en el puerto deportivo de Beluso, asegurado con una cincha debido a su mal estado. / Fdv

Los hechos que motivaron esta reclamación ocurrieron entre el 8 y 9 de marzo de 2023, unas jornadas en las que los partes meteorológicos confirman que hubo un temporal fuerte, de fuerza 9 y que provocó el fallo de la estructura. La rotura del «finger» de amarre provocó desperfectos y daños por rozaduras en el barco «Fendetestas 2». El informe pericial sostiene que el temporal de fuerza 9 de esos días de marzo de 2023 «unicamente agravou un defecto previo do pantalán, cuxa resistencia estaba comprometida polo seu mal estado», tal como se reconoce en la resolución de Portos de Galicia. La coincidiencia entre el informe del perito de parte y del propio guardamuelles de Portos no deja lugar a dudas.

Así el ente público tiene que reconecer «tanto o mal estado previo do finger, como a falta de actuación dilixiente para a súa reparación, así como o nexo causal directo entre ese defecto estructural e os danos sufridos pola embarcación». Finalmente concluye que procede estimar la reclamación de responsabilidad patrimonial por parte de Portos «por falta de mantemento e retraso na reparación dun elemento portuario defectuoso».

Una resolución que llega, tal como denuncia el afectado, casi tres años después de los hechos y tras haber asumido él previamente los gastos de reparación. «Durante todo este tiempo dieron la callada por respuesta y ahora sí que estiman la reclamación porque el recurso contencioso-administrativo era inminente», concluye el afectado.