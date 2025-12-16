Música y magosto tradicional de O Carrachal de la mano de Xavier Blanco

El recientemente recuperado camino medieval de Rialdarca-Pedroso fue uno de los escenarios por los que pasaron este domingo las más de 80 personas que participaron en una actividad de la mano de la Fundación Legar de Xavier Blanco. Recorrieron todo el valle del Rialdarca y el mirador del Monte Carrachal. Días antes realizaron el mismo recorrido los alumnos de 5º de Primaria del CEIP Quintela.

Los asistentes, de todas las edades, descubrieron canciones de raíz sobre los oficios de los lavaderos, fuentes y pastoreo en O Carrachal, así como juegos tradicionales de la aldea de Rialdarca. El maestro gaiteiro Xavier Blanco explicó también las tradiciones del magosto tradicional que se mantuvo vivo en esta zona hasta los años 70.

La actividad estuvo organizada por Adega, con la colaboración de la Asociación Veciñal A Praia-A Seara del centro urbano. Asistieron el presidente de este colectivo Gonzalo Silva y su vicepresidenta, Balbina Corrales, así como otros socios. Participaron también integrantes del colectivo Ecoloxistas Galicia Atlántica e Verde y representantes del Concello de Moaña como la propia concejala de Medio Ambiente, Dolores Chapela.