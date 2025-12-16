Moaña acelera, incluso en domingo, la obra del keniata para acabar en Navidad

La Liga Keniata de Moaña anunció la semana pasada que el 15 de enero es la fecha límite para poner en marcha la competición esta temporada. A un mes de ese plazo, todo apunta a que la reforma integral de los campos de fútbol 7 instalados en los patios de los colegios de Reibón y A Seara llegará a tiempo, aunque el margen de maniobra es ya muy reducido.

El concejal de Deportes, Rubén Viéitez, explicó ayer que la empresa encargada de los trabajos, Limonta Sport Ibérica SL, prevé finalizar las obras antes del reinicio del curso escolar tras las vacaciones de Navidad, fijado para el jueves 8 de enero.

Los vecinos de Moaña se sorprendieron este domingo por el intenso movimiento de obreros y maquinaria en estas instalaciones deportivas, pese a tratarse, en principio, de un día no laborable. Viéitez señala que, tras los continuos retrasos —provocados en las últimas semanas principalmente por las lluvias persistentes en la comarca—, el compromiso de la constructora es trabajar todos los días en los que la meteorología lo permita, con independencia de si es domingo o festivo.

La nueva alfombra de césped artificial ya es visible sobre los campos. Este domingo se trabajó en su correcta fijación en Reibón sobre la base asfáltica, que pudo extenderse a finales de noviembre, cuando la sucesión de temporales dio una tregua. Hoy está previsto avanzar en el patio de A Seara.

La actuación, cuyo final se esperaba para septiembre, supuso una inversión municipal de 408.430,77 euros, repartidos entre 201.987,60 euros en el campo de A Seara y 206.442,87 euros en el del CEIP de Reibón. Entre las mejoras figuran un sistema de riego, nuevos marcadores, banquillos renovados y una red de seguridad perimetral, ya instalada en Reibón.