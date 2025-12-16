Medalla al mérito de Protección Civil Cangas
Miembros de Protección Civil de Cangas, acompañados de la concejala de Tráfico e Seguridade, Pilar Nogueira, recogieron en Santiago la «Medalla ao mérito de Protección Civil de Galicia» en su categoría de plata otorgada por la Xunta en reconocimiento a su despliegue y colaboración frente a los efectos de la DANA que afectó a Valencia en 2024.
