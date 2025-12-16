Marchas fúnebres de profesores de la comarca para pedir más docentes

Los profesores de O Morrazo que hoy se sumen a la jornada de huelga convocada por el sindicato CIG-Ensino, llevarán a cabo marchas con estética fúnebre simbolizando «el entierro de la educación pública».

En Cangas la ruta partirá del IES Monte Carrasco a las 10.00 horas, pasando después por el IES Rodeira hasta la estación marítima. Después tomarán el barco a Vigo para unirse a la manifestación que arrancará a las 12.00 horas del cruce entre las calles Urzáiz y Vía Norte.

En Moaña la marcha saldrá del IES A Paralaia también a las 10.00 horas con parada en otros tres centros de la localidad para acabar en la estación marítima de esta villa y tomar el barco.

En el caso de Bueu la salida será de los centros IES Illa de Ons y el CEIP A Pedra. En este caso los docentes se unirán posteriormente a la manifestación convocada en Pontevedra. Reclama, la central nacionalista, una reducción del ratio de alumnos por aula, el aumento de profesorado especialista en la atención a la diversidad o la recuperación del horario lectivo del profesorado que permita hacer coordinaciones y aumente el número de docentes.