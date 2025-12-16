La Mancomunidade pospone al 6 de febrero la asamblea para subir la tasa de la basura

Ante la alta posibilidad de no llegar a tiempo, de ser incapaz de contestar a las alegaciones a la nueva ordenanza fiscal que regulará la tasa de la basura de la Mancomunidade de Morrazo, la presidenta de la entidad supramunicipal, la alcaldesa de Cangas, Araceli Gestido (BNG) optó por retrasar a febrero la celebración de la asamblea de la aprobación definitiva de la ordenanza, que estaba prevista para este próximo día 23. La nueva convocatoria será el viernes 6 de febrero a las 20.00 horas, dejando para el martes, 3 de febrero, a las 18.00 horas, la comisión del dictamen. Esto supone que la nueva ordenanza no entrará en vigor hasta el año 2027 y no en enero de 2026 como se estaba trabajando, y mientras tanto, los concellos de Cangas, Moaña y Bueu seguirán asumiendo el coste de Sogama que nunca han repercutido en los recibos a los vecinos y que iban a aplicar ahora con la entreda en vigor de la nueva ordenanza y la obligación por ley de que el servicio se autofinancie.

La decisión fue comunicada en la tarde de este martes a las asociaciones vecinales y a las sectoriales en el transcurso de sendas reuniones en la que informó también de las alegaciones presentadas y de la nueva propuesta con cambios en la tasa. Araceli Gestido trasladó a los asistentes a la reunión que en las últimas semanas se detectaron anomalías en los tiempos de remisión de algunas alegaciones. «En varios casos, a Deputacón de Pontevedra tardou máiss de sete días en trasladar á Mancomunidade escritos presentados nas sedes da ORAL, un retraso que compromete a seguridade xurídica do procedemento e polo que xa se solicitaron as explicacións pertinentes». La presidenta de la Mancomunidade de Morrazo asegura que por todo ello, y ante la imposibilidad material de cerrar la tramitación antes de finalizar el presente año respetando escrupulosamente todas las garantías legales, la junta de gobierno del ente supramunicipal se ve en la obligación de retrasar todo el proceso. «O cambio permitirá revisar con rigor alegacións recibidas e deixa claro que a Mancomunidade actuou con dilixencia nos prazos que lle corresponden» No se descarta, tampoco, que la Mancomunidade saque a concurso el nuevo contrato del servicio de la basura a principios de año y que esté funcionando ya en 2026. La intención es que durante ese tiempo, los contribuyentes puedan comprobar las mejoras conseguidas en el servicio gracias a la nueva ordenanza fiscal, que supone un mayor esfuerzo económico para los usuarios.

En cuanto al número de alegaciones, la Asociacion de hostelería presentó 1.482; el PP de Moaña, 290; el concejal de Bueu del grupo no adscrito, Daniel Chapela, presentó 1.560. En conjunto más de 3..600 alegaciones. Aunque según los técnicos, algunas pueden considerarse más como quejas y muchas son repetidas.

En lo que se refiere a la nueva tasa tras las alegaciones, el recibo domiciliario se pagará igual a 126 euros, pero se contemplan cambios en hostelería, talleres y se gravan las viviendas turísticas con una cuota variable, además de la fija con otra variable de 12 euros. Todos los cambios se informaron a los vecinos.