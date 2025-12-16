La M.O.D.A., La Pegatina y Hoonine, primeros nombres del SonRías 2026

La M.O.D.A., La Pegatina y Hoonine son los tres primeros nombres confirmados para el Festival SonRías Baixas de Bueu. La productora PlayPlan acaba de publicar a través de sus redes sociales el primer adelanto del cartel del año 2026. Durante el fin de semana ya hubo una especie de spoiler porque la propia organización anunció el regreso de La Pegatina, uno de los grandes clásicos del festival. Y La M.O.D.A. va camino también de convertirse en otro clásico: esta será su tercera presencia en Bueu, después de los conciertos de las ediciones de 2019 y 2022. El tercero de los nombres confirmados es Hoonine, el alter ego de Carmen Alarcón, y que es una de las propuestas más frescas y singulares dentro de la música alternativa en España.

Hoonine estará por primera vez en el SonRías Baixas. | Hoonine

El septeto burgalés de La M.O.D.A. vuelve a Bueu con un nuevo disco debajo del brazo, San Felices y con una trayectoria intensa a sus espaldas, con más de 600 conciertos a sus espaldas entre España y el extranjero. La edición del nuevo trabajo discográfico supone la vuelta a los escenarios y su directo promete ser uno de los más esperados del próximo 2026.

Los burgaleses La M.O.D.A., en uno de sus conciertos anteriores en el escenario del SonRías Baixas en Bueu. | Santos Álvarez

El otro regreso confirmado es el de La Pegatina, tras un pequeño parón. Es una de las bandas más queridas y aclamadas en el festival de Bueu, con el que también tienen una conexión especial, gracias a su propuesta que fusiona ska, rumba y música festiva.

El SonRías Baixas 2026 significará el estreno en Bueu de Hoonine, que acudirá presentando su EP Una foto al sol. En apenas tres años pasó de publicar su primer disco, Roca roja a posicionarse como una de las artistas más innovadoras del panorama actual. Compositora, productora, DJ multiinstrumentista, que combina estilos como el dance, house, UK garage o syntpop.

Con este primer avance del cartel, desde el SonRías Baixas ponen en marcha un sorteo de cinco abonos completos a través de sus redes sociales. Este fin de semana se abrió temporalmente la preventa de entradas y a partir del miércoles a mediodía volverán a ponerse a la venta a través de la web sonriasbaixas.info y la plataforma enterticket.es.