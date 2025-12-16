Homenaje a Elías Villar y Toni Martínez por el mundial de pesca submarina con España
REDACCIÓN
Bueu
El Concello de Bueu brindó ayer una recepción y homenaje a Elías Villar y Antonio «Toni» Martínez. Ambos son pescadores submarinos y acaban de ganar con España el mundial por equipos, en Brasil.
Los deportistas recibieron la felicitación y agradecimiento por parte de la corporación. «As persoas deportistas sempre nos enchedes de orgullo, sobre todo porque sodes un reflexo do noso deporte a nivel local e neste caso supón toda unha honra que levedes o nome de Bueu a toda unha federación española», les expresó el alcalde bueués, Félix Juncal.
