O Rompeolas
Felices fiestas de los «camaweis» de Ons
Vecinos de Ons, isleños de adopción y otros simplemente amigos. Todos son «camaweis» y se reúnen tres veces al año: en Navidad, como este sábado en el Restaurante Estrella de Bueu; en primavera en Portonovo y, por supuesto, en Ons durante el verano.
Vándalos y ladrones de la Navidad en Cangas
Está claro que para algunos todo vale y los caraduras no dan tregua ni en Navidad. En su debe más reciente, haberse llevado dos renos de madera que decoraban espacios públicos de Cangas y romperle los cuernos a otros, que ya fueron reparados por el hábil carpintero. Quien sepa, que avise.
