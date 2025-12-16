Arreglo del vial del puerto de Beluso por riesgo de derrumbe

La carretera de acceso al puerto y Praia de Beluso está en obras. Unos trabajos para garantizar la seguridad vial en la zona ante el riesgo de desprendimiento que existía en un tramo de la calzada. El vial es de titularidad de la Diputación de Pontevedra, que tras recibir una comunicación por parte del Concello de Bueu redactó un proyecto que incluye la construcción de un muro de contención con bloques de piedra.

Los trabajos se concentran a la altura de la cala Robaleira, poco antes de la entrada a la depuradora de moluscos de Cabo de Cruz. A principios de año una patrulla de la Policía Local de Bueu, durante un servicio de seguridad y vigilancia, detectó un desprendimiento en el talud sobre el mar. A continuación se redactó un informe en el que se advertía de que ese derrumbe «podría afectar a la carretera EP-1309, que pasa por dicha zona, así como a los vehículos y peatones, pudiendo ser peligroso».

Una vez recibido el documento y el reportaje fotográfico con el estado de la zona afectada desde la Diputación se encargó un proyecto para garantizar la seguridad vial y evitar nuevos desprendimientos. Esta calzada es muy transitada, sobre todo durante el verano, y ese tramo soporta el tráfico pesado de camiones que se dirigen o salen de la depuradora de moluscos.

La solución técnica adoptada pasa por la construcción de un muro con perpiaños de piedra para asegurar el talud e impedir los arrastres hacia el mar. Los trabajos comenzaron hace unos días con la excavación y limpieza del terreno, sobre el que ya se empezaron a colocar los bloques que deben garantizar la seguridad y sostener la carretera provincial.