Arreglo del vial del puerto de Beluso por riesgo de derrumbe
Un informe del mes de febrero de la Policía Local advertía de un desprendimiento y del peligro para la seguridad del tráfico y peatones
La carretera de acceso al puerto y Praia de Beluso está en obras. Unos trabajos para garantizar la seguridad vial en la zona ante el riesgo de desprendimiento que existía en un tramo de la calzada. El vial es de titularidad de la Diputación de Pontevedra, que tras recibir una comunicación por parte del Concello de Bueu redactó un proyecto que incluye la construcción de un muro de contención con bloques de piedra.
Los trabajos se concentran a la altura de la cala Robaleira, poco antes de la entrada a la depuradora de moluscos de Cabo de Cruz. A principios de año una patrulla de la Policía Local de Bueu, durante un servicio de seguridad y vigilancia, detectó un desprendimiento en el talud sobre el mar. A continuación se redactó un informe en el que se advertía de que ese derrumbe «podría afectar a la carretera EP-1309, que pasa por dicha zona, así como a los vehículos y peatones, pudiendo ser peligroso».
Una vez recibido el documento y el reportaje fotográfico con el estado de la zona afectada desde la Diputación se encargó un proyecto para garantizar la seguridad vial y evitar nuevos desprendimientos. Esta calzada es muy transitada, sobre todo durante el verano, y ese tramo soporta el tráfico pesado de camiones que se dirigen o salen de la depuradora de moluscos.
La solución técnica adoptada pasa por la construcción de un muro con perpiaños de piedra para asegurar el talud e impedir los arrastres hacia el mar. Los trabajos comenzaron hace unos días con la excavación y limpieza del terreno, sobre el que ya se empezaron a colocar los bloques que deben garantizar la seguridad y sostener la carretera provincial.
Suscríbete para seguir leyendo
- Las excavaciones arqueológicas descubren la puerta de acceso a la torre medieval de Meira
- Cambio de rumbo para las cabañas turísticas de Bueu, que salen a la venta
- Acoso en las redes y amenazas a una peluquería canina de Bueu por la muerte de un perro
- Vecinos denuncian la conversión de una discoteca en after hours
- Rescatan a un motorista herido tras sufrir una caída de diez metros mientras practicaba trial en el monte Paralaia
- El Concello ya había multado por ruidos a la discoteca que actúa como ‘after hours’
- Cunchido abre la temporada de furanchos en Cangas
- Identifican al presunto autor de un robo en un comercio de Cangas, que se llevó material por valor de 1.500 euros