Un motorista herido tras colisionar con un coche en el centro de Cangas y salir despedido
Fue trasladado al hospital Vithas Fátima, de Vigo, consciente pero con diversas contusiones y dolor en una muñeca | El choque se produjo a mediodía al cambiar de sentido a la altura de la plaza de abastos
Un joven motorista resultó herido tras colisionar contra un turismo en el centro urbano de Cangas, salir despedido varios metros y caer sobre el asfalto. Sufrió magulladuras y se quejaba de dolor en una muñeca, siendo atendido en el lugar de accidente por efectivos de Emerxencias-Protección Civil, Policía Local y de una ambulancia del 061, que lo trasladó, consciente aunque algo confuso por el golpe, al hospital Vithas Fátima, de Vigo. La conductora y única ocupante del turismo implicado resultó ilesa. Ambos fueron sometidos al preceptivo control de alcoholemia por la Policía Local, con resultado negativo.
Los hechos ocurrieron ayer minutos antes de la 1 de la tarde. Según las fuentes consultadas, ambos vehículos circulaban por la PO-551 entre la estación de autobuses y el consistorio cuando se produjo la colisión. Apuntan que la conductora del turismo, un Peugeot 208, procedió a girar a la izquierda a la altura de la plaza de abastos, atravesando una doble línea contínua, mientras el motorista adelantaba a los coches que circulaban a ritmo lento hasta colisionar contra la rueda trasera izquierda del Peugeot, que acabó reventada. Si el atestado policial lo confirma, ambos habrían infringido las normas de circulación. La motocicleta dio una vuelta de campana y su piloto salió despedido varios metros.
Además de los daños personales y materiales, el accidente obligó a la Policía Local a cortar uno de los carriles de tráfico y canalizar la circulación rodada por el otro,con leves retenciones. También a Emerxencias-Protección Civil a limpiar la calzada de lubricantes y restos de la carrocería de los vehículos implicados .
