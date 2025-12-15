Una marea blanca toma Moaña al grito de «queremos edificios con todos los servicios»

Al menos 1.500 personas se congregaron ayer, a las 11.00 horas, en la rotonda de Portal do Almacén, en Moaña, para participar en una manifestación con motivo de los cuatro años de concentraciones semanales que reclaman el regreso del servicio de urgencias a la villa, centralizado en Cangas desde marzo de 2020.

La comitiva recorrió la calle Ramón Cabanillas y la Avenida da Xunqueira, y subió por Rosalía de Castro para pasar después delante del centro de salud en construcción en Sisalde. Allí, en una primera parada, se entonaron cánticos como «Queremos edificios con todos os servizos», «Convenio asinado, PAC asegurado» o «Neste edificio ten que haber urxencias».

Fran G. Sas

En la cabecera marcharon integrantes del gobierno local (BNG), el portavoz del PSOE, Mario Rodríguez, y representantes de la Plataforma en Defensa da Sanidade Pública de Moaña. Portaban una pancarta con el lema «4 anos reclamando as urxencias. Xunta solución». A continuación, se desplegó la pancarta tradicional de la plataforma, «Salvemos a atención Primaria», y la de la Mesa Local da Sanidade, presente en las concentraciones dominicales, con el mensaje «Coa nosa saúde non se xoga». También participaron la Asociación de Veciños A Praia-A Seara, del casco urbano, y A Voz da Sanidade de Cangas, con una pancarta en la que se situó la alcaldesa canguesa, Araceli Gestido (BNG).

La manifestación tomando el cruce hacia Rosalía de Castro. / Gonzalo Núñez

A las 11.40 horas la manifestación ya estaba ante el inmueble en construcción en Sisalde y, a las 12.00, llegó a la Casa do Mar, donde la alcaldesa de Moaña, Leticia Santos, volvió a tomar la palabra para sostener las reivindicaciones. Tras elevar la cifra de participación y asegurar que se manifestaron «4.000 personas», acusó al PP en el Parlamento gallego —«encabezado por el PP de Cangas», afirmó— de liderar la negativa al regreso del PAC a Moaña.

La regidora sostuvo que el estudio técnico encargado para determinar si conviene o no volver a segregar el servicio de urgencias unificado en Cangas desembocará en conclusiones «impulsadas por el PP» para justificar que Moaña no recupere las urgencias. Insistió en que defenderán que el nuevo centro de salud cuente con este servicio, como recoge el convenio firmado en 2020 entre el Concello y la Xunta para la cesión de los terrenos. «Mientras tanto estaremos aquí cada domingo, martilleando el tiempo que haga falta», afirmó.

Acudió la alcaldesa de Cangas, Aracelo Gestido. / Gonzalo Núñez

Entre cánticos como «O convenio asinado hai que respectalo», la alcaldesa también cargó contra el convenio suscrito por la Xunta con Povisa y sostuvo que es un ejemplo para O Morrazo de «lo que significa la privatización de la sanidad pública».

Santos agradeció la presencia de su homóloga de Cangas y de otros ediles del gobierno cangués «porque saben que nosotros no pedimos que le quiten nada a otra villa». Aseguró que los vecinos de Cangas «nos respetan porque saben que con nuestras protestas conseguimos el refuerzo de las ambulancias para toda la comarca». Insistió en que quienes se concentran semana tras semana «no van a consentir que se vuelva a supeditar a un estudio que Moaña tenga el PAC que le corresponde».

Batas blancas con mensajes. / Gonzalo Núñez

Tras el recorrido, la regidora citó el titular publicado ayer por FARO, según el cual «uno de cada cuatro gallegos ya acude al médico de familia privado» debido a las listas de espera, y atribuyó esa situación a «una política deliberada de la Xunta».

Intervino también el portavoz de la Plataforma en Defensa da Sanidade, Gabriel Ferral, quien agradeció la asistencia a la marcha y afirmó que los presentes «sois un orgullo para Moaña por vuestra lucha continuada por la atención primaria». Además, calificó de «muy alarmante» lo ocurrido este miércoles, cuando la villa pasó toda la tarde sin médicos y las atenciones se derivaron a Cangas.