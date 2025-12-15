Luz Beloso reinterpreta a Castelao en Moaña

La sala de exposiciones del Concello Vello de Moaña acoge la exposición de arte «É Castelao, bro!». Luz Beloso reinterpreta la obra del intelectual galleguista con un lenguaje actual para acercarlo al público más joven. Puede verse los viernes y sábados de este mes de 18.00 a 20.30.

Un repasito a las playas, sin tocar las algas, tampoco estaría mal

Aunque la temporada de limpieza de playas todavía está lejos, y conscientes de que las algas es mejor no tocarlas para interferir lo menos posible en los procesos naturales de los arenales, no estaría de más un repasito a algunas de las principales playas de la comarca. Y es que con estos temporales la acumulación de plásticos e incluso de gaviotas muertas no da muy buena imagen.

La falta de educación retira la razón

Con el ingenio que existe en Galicia para componer lemas reivindicativos, es triste ver algún ejemplo de zafiedad y falta de educación.