La Guardia Civil investiga una serie de robos en viviendas de Cela y Bueu
Los ladrones aprovechan la salida de los propietarios para acceder a las casas | Hace un año, también por estas fechas, se registró una oleada de sucesos similares en estas zonas
El Igrexario de Cela, Murráns o el lugar de Norte. Son algunos de los puntos del Concello de Bueu donde en los últimos días se han registrado una serie de robos en viviendas. El último del que se tiene constancia ocurrió entre el sábado y el domingo en Norte, dentro de la parroquia de Bueu.
La Guardia Civil ha asumido la investigación de estos robos, que se producen cuando los inquilinos de las viviendas se encuentran fuera de los domicilios. Las fuentes consultadas apuntan que habría al menos cinco casos, aunque no todos los afectados habrían presentado aún la correspondiente noticia, a la espera de hacer inventario completo de los bienes y objetos sustraídos. Estos robos habrían comenzado posiblemente a partir del jueves y continuaron durante el fin de semana.
Hace justamente un año, también por estas fechas, en la parte alta de las parroquias de Cela y Bueu se registraron una serie de robos similares. Los ladrones esperaban la salida de los propietarios de las casas para realizar las habituales compras navideñas y aprovechaban para acceder al interior y llevarse dinero y objetos de valor.
Suscríbete para seguir leyendo
- Las excavaciones arqueológicas descubren la puerta de acceso a la torre medieval de Meira
- Cambio de rumbo para las cabañas turísticas de Bueu, que salen a la venta
- Acoso en las redes y amenazas a una peluquería canina de Bueu por la muerte de un perro
- Vecinos denuncian la conversión de una discoteca en after hours
- Rescatan a un motorista herido tras sufrir una caída de diez metros mientras practicaba trial en el monte Paralaia
- El Concello ya había multado por ruidos a la discoteca que actúa como ‘after hours’
- Cunchido abre la temporada de furanchos en Cangas
- Identifican al presunto autor de un robo en un comercio de Cangas, que se llevó material por valor de 1.500 euros