La Guardia Civil investiga una serie de robos en viviendas de Cela y Bueu

El Igrexario de Cela, Murráns o el lugar de Norte. Son algunos de los puntos del Concello de Bueu donde en los últimos días se han registrado una serie de robos en viviendas. El último del que se tiene constancia ocurrió entre el sábado y el domingo en Norte, dentro de la parroquia de Bueu.

La Guardia Civil ha asumido la investigación de estos robos, que se producen cuando los inquilinos de las viviendas se encuentran fuera de los domicilios. Las fuentes consultadas apuntan que habría al menos cinco casos, aunque no todos los afectados habrían presentado aún la correspondiente noticia, a la espera de hacer inventario completo de los bienes y objetos sustraídos. Estos robos habrían comenzado posiblemente a partir del jueves y continuaron durante el fin de semana.

Hace justamente un año, también por estas fechas, en la parte alta de las parroquias de Cela y Bueu se registraron una serie de robos similares. Los ladrones esperaban la salida de los propietarios de las casas para realizar las habituales compras navideñas y aprovechaban para acceder al interior y llevarse dinero y objetos de valor.