La candidatura de Mauricio Santos toma el relevo en la Asociación de Veciños Santo Domingo A Pedreira
G.M.P.
La candidatura encabezada por Mauricio Santos Malvido dirigirá la Asociación de Veciños Santo Domingo-A Pedreira tras vencer en la votación realizada en la asamblea celebrada el sábado en el Ceip A Rúa a la del actual presidente, Antolín Ferral. La primera logró 38 votos frente a 18 de la segunda. En el nuevo equipo de trabajo figuran también Miriam Molanes Fariña, María Rita Gago Malvido, Sonia Abalde Lema y David Blanco Freire.
Fomentar una mayor participación del vecindario, mejorar el entorno y los accesos, dotarse de un local social, habilitar espacios municipales para crear espacios de convivencia, lúdicos y deportivos, identificar elementos patrimoniales o la celebración de fiestas vecinales son algunas de las propuestas de la nueva directiva. "A nosa intención é facer unha asociación forte e unida para ter maior voz no Concello", recalcan.
