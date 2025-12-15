Las calles y casas de Coiro, únicas que siguen sin rotular y el PP de Cangas urge a actuar

Casi 20 después de aprobarse el callejero municipal de Cangas, en 2006, las calles y casas de Coiro son las únicas del municipio que siguen sin numerar y rotular, con el consiguiente «caos» para el servicio de Correos o de reparto de mercancías a domicilio. Lo denuncia el PP, que en el último lustro ya ha presentado varias mociones en las que urge al Concello a realizar los trabajos pendientes y, a pesar del aparente consenso, no se han dado pasos al respecto, por lo que volverán a reclamarlo en el próximo Pleno de la Corporación.

Tras múltiples gestiones y varias demoras, el callejero de Coiro fue revisado y llevado a pleno en abril del 2023, pero quedó sobre la mesa para realizar «correcciones» que, dos años y medio después, aún no se han solucionado y el asunto es otra víctima de la «desidia» del gobierno tripartito, lamentan los populares. Recalcan la necesidad de activar un documento que afecta a más de un centenar de calles y caminos, 24 lugares y alrededor de 1.800 casas en las que residen unos 7.000 habitantes.

«No ano 2018 o Concello de Cangas rematou a rotulación das rúas e numeración das vivendas na parroquia de Darbo, quedando só por realizar ese traballo na parroquia de Coiro», rememoran desde el Partido Popular. «Demos un tempo prudencial aos responsables políticos do Concello para acometer a tarefa, pero en 2021 presentamos unha moción para que se rematara dunha vez con este traballo», argumentan. «Desgraciadamente non se nos fixo caso», como tampoco a la nueva petición realizada en 2024, mientras los vecinos o empresas de correos y reparto padecen las consecuencias de esta situación.

«Nula xestión BNG-PSOE»

«Seguen chegándonos queixas da maioria de veciñas e veciños, cada vez máis desesperadas» por una situación que afecta a su día a día. «Os problemas que se causan por falta de rotulación afectan ao servizo de Correos, as empresas de transporte de paquetería e as administracións», insisten desde el PP, y califican la situación de «tomadura de pelo do BNG e do PSOE de Cangas para os vecinos de Coiro», que llevan siete años esperando una respuesta efectiva. «A nula xestión e a falta de traballo da alcaldesa e os seus concelleiros non teñen por que pagalo as veciñas e veciños. Póñanse a traballar e solucionen os problemas, que é o que teñen que facer», remachan.