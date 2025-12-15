Borneira cita a los socios a la asamblea anual, el sábado 20
G.M.P.
La asociación de propietarios de embarcaciones de séptima lista Borneira celebrará el próximo sábado, día 20, a las 10.30 horas en el salón de plenos de Cangas, su asamblea ordinaria anual. Entre los asuntos del orden del día figuran el traspaso a Galicia de las competencias sobre el litoral, lo que da esperanzas de «desatascar» el pantalón de abrigo de Vilariño paralizado por Costas desde hace años. También el proyecto de Real Decreto que «endurece las condiciones de la pesca de recreo en aguas exteriores», obligando a declarar especies en condiciones que consideran peligrosas o abusivas. La reciente reunión de Fegasel con el director xeral de Pesca para tratar este proyecto del MAPA, el plan de cambiar el suelo de los módulos de Cangas o la adjudicación de plazas vacantes son otros asuntos a tratar en la asamblea.
