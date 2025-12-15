«A Bach le encantaría la música electrónica»

-Primero fue «Otra historia del arte», luego «Otra historia de la arquitectura» y ahora «Otra historia de la música». ¿Por qué ha escogido las artes musicales para este nuevo libro divulgativo?

-En esta trilogía quería abordar las tres áreas creativas que más me definen como historiador del arte y tenía claro que quería terminar con la música. Como músico, además de historiador, creo que tenemos, en general, una deuda con la música como sociedad y que no le damos el mismo valor que a otras disciplinas creativas, como puede ser la literatura o las artes visuales.

-Ciertamente la música es quizás una de las artes más injustamente infravaloradas, solo hay que ver el tratamiento casi de «maría» que tiene en los planes de estudios. Sin embargo, nos acompaña casi en todo momento, tanto que casi no reparamos en ella. ¿Hay también reivindicación en este libro?

-Al principio no había planteado esa reivindicación. Pero justo en el momento en que terminé la fase documental del libro y me preparaba para comenzar la redacción, leí en la prensa un texto del violinista Cibrán Sierra donde denunciaba, creo que con toda la razón, que en nuestra sociedad la música no se trata como si fuese cultura. Me di cuenta de que compartía totalmente su reflexión, y que lo natural es que esta mirada reivindicativa se reflejase en la escritura del libro.

-En esta ocasión el título se complementa con una pregunta: «¿Qué pensaría Bach de la música actual?» Para un divulgador cultural que ha elegido como seudónimo «El Barroquista» la elección de Johann Sebastian Bach como eje que articula esta «Otra historia de la música» era algo cantado, si me permite la expresión.

-La verdad es que ha buscado esa coherencia. La trilogía «Otra historia» no gira en torno al barroco, sino que repasa la historia global de las artes, la arquitectura y la música y he usado referentes de esa época en los tres libros: en el primero fueron las Meninas, en el segundo Versalles y en el tercero, como estaba cantado, Bach. Los siglos XVII y XVIII marcan mucho nuestro sustrato cultural a muchos niveles. Nuestra sociedad bebe del barroco más de lo que pensamos y como comunicador me viene bien para que el círculo se cierre.

-Bach es la cumbre musical del Barroco, un maestro de la polifonía en contrapunto [la presencia de varias líneas melódicas y la técnica de combinarlas entre sí] y en el arte de la fuga. Así que ahora le invito a responder a su propia pregunta, ¿qué pensaría Bach de la música actual, en la que casi todo se basa en una única melodía acompañada?

-[Sonríe] ¡Bien jugado! Lingüísticamente, seguramente le parecería predecible y no demasiado compleja. Sin embargo, creo que vería reflejada en la música actual el lenguaje que su generación contribuyó a consolidar y eso, seguramente, le halagaría. Ya solo repasando todos los homenajes que hay a su obra, en el pop, el rock, o el jazz, creo que se sentiría orgulloso.

En este libro trazo un paralelismo entre la capacidad de influencia de los Beatles con la del propio Bach. Puede sonar manido, pero en ambos casos no se trata tanto de obras originales, pues no inventaron realmente casi nada de lo que aplican en sus músicas, sino la capacidad que tuvieron de aunar en sus respectivas creaciones toda una cantidad de características que luego se hicieron dominantes

-Teniendo en cuenta toda la tecnología de la que disponemos hoy en día y la famosa inteligencia artificial, todo ello impensable en la primera mitad del siglo XVIII, ¿qué clase de música haría hoy en día Bach?

-Obviamente, no tengo manera de demostrarlo, pero creo que a Bach le encantaría la música electrónica. Por su manera de pensar y componer, y también por lo interesado que estuvo siempre en las innovaciones en materia de nuevas sonoridades e instrumentos, creo que le encaja como un guante.

La portada del libro "Otra historia de la música. ¿Qué pensaría Bach de la música actual?", de El Barroquista / Ediciones B

-Ahora soy yo el que dice ¡Bien jugado! Se me ha adelantado usted porque lo que le iba a plantear ahora es si Bach denostaría la música electrónica o si la acogería como una herramienta perfecta para crear sin la necesidad de depender de una orquesta.

-[Risas] Precisamente la capacidad de la electrónica para simular grandes masas sonoras creo que se parece mucho a las cualidades del órgano, instrumento del cual Bach no solo fue un gran intérprete, sino un verdadero experto en su construcción y recursos. Veo a Bach, en parte, como un ingeniero de sonido, quizás por eso tengo la sensación de que, de haber tenido las herramientas actuales, habría tendido hacia la música electrónica.

-Teniendo en cuenta que el barroco es teatralidad, contraste y el momento histórico en el que surge la ópera, ¿se imagina una colaboración entre Bach y la Rosalía mística de «Lux»?

-Le pega bastante, aunque en “Lux” veo más tonos operísticos, que no era precisamente el escenario de Bach. Quizás Händel sería un mejor featuring para el disco de Rosalía.

-Si aplicamos una mirada amplia sobre las músicas populares del siglo XX y XXI, como el jazz, rock, blues, hip hop hasta llegar al trap o incluso el reguetón, ¿hay alguna figura o grupo comparable a Bach por influencia, experimentación y calidad?

Respeto y admiro mucho a Bach, pero confieso que prefiero a Mozart. Hay cosas en su música, timbres, sonoridades, frases musicales... que son difíciles de encontrar en otros compositores. Por momentos parece un marciano

-Hace apenas unos días se conmemoraba el aniversario del fallecimiento de Mozart (5 de diciembre de 1791). Incluso para un indudable genio como Mozart, Bach fue una especie de epifanía, al que descubrió gracias al barón y coleccionista Gottfried Van Swieten.

-Respeto y admiro mucho a Bach, pero confieso que prefiero a Mozart. Hay cosas en su música, timbres, sonoridades, frases musicales... que son difíciles de encontrar en otros compositores. Por momentos parece un marciano, porque aunque conozcas toda la música anterior que le influyó, que es mucha, él la lleva a otra dimensión totalmente diferente. En muchos sentidos, es más abstracto.

-En conclusión, ¿los cascos con los que aparece reflejado Bach en la portada de su libro le servirían para escuchar música actual o más bien para escapar de ella?

-Yo creo que, como mínimo, tendría curiosidad por lo que se hace actualmente. Y me encantaría ver su cara al escuchar su música empleada como base para rapear. Seguro que no le dejaría indiferente.