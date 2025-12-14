Cuando la vida (des)espera en la lista de espera

El primer objetivo lo han conseguido. La joven canguesa Andrea González Rodal y su compañera de estudios Carla Salanova, ambas alumnas de la Escuela de Creatividad Publicitaria Brother, en Madrid, tenían que hacer un trabajo para la asignatura de «Taller de ideas» con motivo del Día Internacional de la Cobertura Sanitaria Universal que tuviese impacto y eco en los medios. Para ello realizaron una intervención delante del Ministerio de Sanidad, en el Paseo del Prado, donde dejaron una serie de siluetas y unos mensajes dirigidos a la ministra Mónica García sobre uno de los grandes problemas del sistema sanitario: las listas de espera.

Este reportaje es la prueba de que su idea ha tenido repercusión, así que objetivo cumplido. Pero más allá de ese impacto mediático, lo importante es la concienciación y sensibilización. Entre las múltiples posibilidades para abordar la cobertura saniataria universal ellas se fijaron en un dato sangrante, el «interminable tiempo medio de espera para una primera cita con un especialista en España», explican.

Su sencilla intervención –con simples cartulinas, plásticos y rotuladores– es todo un aldabonazo al Ministerio de Sanidad y una apelación directa a su titular, Mónica García. Esta intervención, bajo el hashtag #vidasenespera, pretende que el ministerio «tome conciencia de la urgencia de reducir los tiempos de espera y que recuerde que detrás de cada silueta hay personas cuya calidad de vida depende de una consulta que, para muchos, llega demasiado tarde», cuentan Andrea González y Carla Salonova.

La instalación consistió en la colocación sobre el suelo del Paseo del Prado de cinco siluetas negras [dos mujeres, dos hombres y un niño], una puesta en escena con la que pretenden reflejar la angustia de las miles de personas que esperan una consulta desde hace meses. «Se sienten invisibles, pisoteados», explican las alumnas de la Escuela de Creatividad Publicitaria Brother.

Mensajes directos y contundentes, reales como la vida misma

Los mensajes que dejaron en el corazón de la capital son sencillos, directos y conectan con lo que todos hemos sentido en algún momento:

–“M. García, si este dolor lo tuvieras tú, ya sabrías lo que es pasar meses rezando para que no sea demasiado tarde. Tiempo medio de espera en traumatología: 114 días”.

–“M. García, si ese bulto estuviera en tu pecho, vivirías cada noche pensando en ‘y si...’, mientras esperas una mamografía que no llega. Tiempo medio de espera en ginecología: 55 días”.

–“M. García, si fuera tu hijo el que se marea, ya habrías revisado cien veces si respira bien, sabiendo que el neurólogo no lo verá hasta el año que viene. Tiempo medio de espera en neurología: 111 días”.

–“M. García, si fueras tú la que se queda sin aire, sentirías el miedo real de no saber si mañana podrás subir las escaleras sin desmayarte. Tiempo medio de espera en cardiología: 64 días”.

–“M. García, si ese lunar estuviera en tu piel, ya llevarías meses imaginando el peor diagnóstico mientras no recibes fecha para una consulta. Tiempo medio de espera en dermatología: 121 días”.

Andrea González y Carla Salanova subrayan que «son testimonios representativos del sufrimiento de muchas personas en España debido a la situación sanitaria actual».

Esta acción se realizó el viernes, coincidiendo con el propio Día Internacional de la Cobertura Sanitaria Universal, y ayer las siluetas seguían interpelando a las personas que pasaban por uno de los lugares más transitados de Madrid. ¡Quién sabe si la propia ministra de Sanidad no fue una de las personas que se paró a leer esos mensajes!

La vida debería ser otra cosa que estar en una sala de espera sin esperanza, como cantaba Joaquín Sabina en «Nos sobran los motivos».