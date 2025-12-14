Las excavaciones arqueológicas descubren la puerta de acceso a la torre medieval de Meira

La sexta campaña de excavaciones arqueológicas en la torre medieval de Meira afronta sus últimos días después de acumular importantes retrasos por las lluvias de este otoño en O Morrazo. Tras sacar a la luz un nuevo muro defensivo que rodea la torre del homenaje, el equipo de Árbore Arqueoloxía localizó también una puerta de acceso situada en la parte alta del promontorio, con vistas sobre el valle de Meira y la ría de Vigo.

La entrada es claramente visible y, aunque no se pudo fechar con precisión, los arqueólogos apuntan a que corresponde a la Baja Edad Media. La campaña, sin embargo, no logró acotar la época de construcción del conjunto medieval. Sí se conoce su destrucción, que se enmarca en las segundas Guerras Irmandiñas (1467-1469).

La pieza de bronce que podría ser decoración de un caballo. | / Árbore Arqueoloxía

Además del muro y de la puerta, en los últimos días de trabajo se han documentado otros hallazgos relevantes, entre ellos una llamativa pieza de bronce. A la espera de su limpieza y restauración en el laboratorio, el equipo cree que se trata de un “pinjante”, un adorno que se colocaba con frecuencia en los arneses de los caballos, según explica la directora de la intervención, Elena Taboada.

También aparecieron nuevos restos de cerámica con un sello que podría corresponder a un alfarero de la zona. Ese mismo marcado ya se había detectado en campañas anteriores en este yacimiento y, por ahora, no se conoce en excavaciones similares del resto de Galicia.

El equipo afronta ahora los últimos días de intervención, previsiblemente durante la semana que comienza mañana. Entre las tareas previstas figura la reposición de parte del muro descubierto con la misma piedra retirada durante la excavación, incluyendo pequeñas reconstrucciones puntuales para ganar algo de altura, consolidar la estructura y permitir que se aprecie mejor su perfil.

La torre y su nuevo muro perimetral, con la ría al fondo. | / Árbore Arqueoloxía

Asimismo, se volverán a cubrir algunas de las zonas excavadas para mejorar la accesibilidad del promontorio y facilitar una visita segura, ayudando también a comprender la estructura y el contexto del conjunto.

Con el avance de las campañas, lo que en un inicio parecía una simple torre medieval se interpreta hoy como un castillo habitado. Los investigadores apoyan esta lectura en la riqueza de los materiales recuperados —como cerámica procedente del Mediterráneo— y en las estancias identificadas en el patio de armas. No se descarta una séptima campaña para seguir sacando a la luz este enclave importante para la historia de Meira y de todo Moaña.

Trabajos en la cara trasera de la torre. | / Árbore Arqueoloxía

Entre los hallazgos de campañas anteriores figuran dos proyectiles de piedra, la conocida piedra tallada con forma fálica y cuchillos con rica decoración, indicios de un uso continuado del recinto. También se localizaron varias monedas de época romana fuera de contexto. La fecha de construcción inicial del complejo sigue siendo, por ahora, un enigma. En estos meses, además, se trabajó para determinar el acceso original que comunicaba el promontorio con el patio de armas por la parte trasera de la torre.