El SonRías se adelanta a sí mismo y anuncia a La Pegatina

El Festival SonRías Baixas tiene abierta durante este fin de semana la preventa de las entradas para la edición de 2026, que será del 31 de julio al 1 de agosto. Hasta mañana lunes a las 11.00 horas el abono se podrá comparar al precio de 49,50 euros (con gastos de gestión incluidos) a través de la web sonriasbaixas.info y de la plataforma Enterticket.es.

Esa preventa se interrumpirá a esa hora porque a mediodía se anunciarán los primeros artistas confirmados para el cartel de 2026. Y el SonRías Baixas se ha hecho a sí mismo una especie de «spoiler», adelantando incluso antes uno de los grupos que actuará en el recinto de As Lagoas. Se trata de uno de los grandes clásicos del festival de Bueu: La Pegatina, que mantiene una relación especial con el municipio y con esta cita.

El resto de nombres del primer avance del SonRías Baixas se conocerán mañana a partir de las 12.00 horas y la venta general de entradas está previsto que se retome a partir del miércoles, tal como explican desde la productora PlayPlan.