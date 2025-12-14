La reforma de Pazos Fontenla, en Bueu, llega a los 3,1 millones de euros y se ejecutará en tres fases

La visita este viernes a Bueu de la conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, María Martínez Allegue, para firmar el plan de vivienda protegida en As Lagoas sirvió para que Concello y Xunta acabasen de perfilar otra de las grandes actuaciones previstas para un futuro inmediato: la reurbanización y humanización de la calle Pazos Fontenla. Un proyecto finalmente más ambicioso, con vocación de referente y que alcanzará un presupuesto de 3,1 millones de euros. Una inversión que para ser viable se realizará en tres fases: en primer lugar la renovación de servicios y acabado en superficie; en segundo lugar la dotación de iluminación; y finalmente la plantación de arbolado y colocación de mobiliario urbano.

Ese carácter ambicioso de la intervención se refleja a la perfección en el coste estimado. En sus primeras versiones era de casi 1,5 millones de euros y a medida que se fueron recabando informes sectoriales, especialmente de Augas de Galicia, y con la incorporación de las soluciones técnicas del concurso de ideas de Banda do Río ese presupuesto finalmente supera los 3,1 millones de euros. El gobierno local BNG-PSOE tiene prácticamente cerrado un convenio con la Consellería de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, a través de la Axencia Galega de Infraestruturas (AXI), aunque de momento no se apuntan los porcentajes. La previsión del bipartito es que ese acuerdo pueda firmarse a principios de 2026, una vez que reciba el visto bueno del Consello de la Xunta, y que a continuación poner en marcha el proceso de licitación.

La secuenciación por fases se ha hecho de acuerdo con los técnicos que han redactado el proyecto –la ingeniería Esinpro y la unión temporal de empresas Fandiño-Landlab [integrada por las arquitectas María Fandiño y Miriam García, ganadoras del concurso de ideas de Banda do Río]. Como era previsible la más importante desde el punto de vista económico es la primera, con una estimación de 2,3 millones de euros.

La conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, María Martínez Allegue, conversa con el alcalde de Bueu, Félix Juncal, este viernes después de la firma del convenio de vivienda protegida. / Gonzalo Núñez

La intención del Concello de Bueu es que el convenio de cofinanciación con la AXI se concentre en la primera, que es la más costosa, mientras que para la iluminación de la segunda fase y el mobiliario y arbolado de la tercera se podría acudir a otras líneas de ayudas.

Un proyecto singular y pionero en Galicia

Uno de los aspectos que convierte esta actuación en singular e incluso pionera en Galicia es la utilización de pavimentos drenantes, parterres o jardines de lluvia y arbolado urbano adaptado. Su función va mucho más allá de la renovación estética puesto que contribuirán de manera efectiva a absorber e infiltrar en el subsuelo el agua procedente de las lluvias, con lo que se reduce la presencia de escorrentías y posibles encharcamientos. Estos sistemas tendrán también una serie de aliviaderos, que permitirán que cuando la capa freática esté «muy cargada» redirigir esa agua a la nueva canalización para la recogida de pluviales que discurrirá por el centro de la calzada.

El concejal de Urbanismo, Martín Villanueva, subraya que será la primera vez que esta solución se aplique en Galicia, una técnica que ya se usa con resultados «óptimos» en puntos de Valencia o Barcelona. Ese carácter novedoso es también una de las razones por las que la Xunta finalmente ha decidido apostar por este proyecto, que podría replicarse en otros lugares de la comunidad. «Neste caso entendemos que incluso pode funcionar mellor, porque o noso subsolo é arenoso e facilita unha mellor infiltración con respecto ao subsolo arcilloso doutros lugares de España», explica Villanueva.

El ámbito de actuación se concentra en la carretera PO-315, desde la Escola Náutica de Bueu hasta el entorno de Fonte da Abilleira, con una longitud de un kilómetro. Este vial es de titularidad autonómica y cuando concluya la reurbanización este tramo será revertido al Concello. La renovación de los servicios urbanos incluirá la dotación de una nueva red de saneamiento y abastecimiento y, especialmente, una canalización separativa de aguas pluviales. Su ausencia es uno de los principales problemas con los que cuenta en la actualidad Pazos Fontenla y que propicia la inundación de la calle ante episodios de lluvias intensas o desborde del río Bispo.

Miembros del gobierno bipartito BNG-PSOE de Bueu con una versión anterior del proyecto en la propia calle Pazos Fontenla, al lado del río Bispo. / Fdv

El proyecto técnico prevé reducir ligeramente el ancho de los carriles y ampliar la sección de las aceras, que tendrán un mínimo de 1,8 metros. Una medida con la que se pretende «calmar» el tráfico y obligar a los automóviles a circular a una velocidad inferior. Además en las intersecciones con Castelao, Eduardo Vincenti, Johan Carballeira, Rosalía de Castro, Alexandre Bóveda y Francisco Escáneo se prevé un tratamiento diferenciado, con una plataforma única que refuerce el carácter peatonal y obligue a reducir la velocidad.

Uno de los planos de la obra, en la interseccción entre Johan Carballeira y Pazos Fontenla y la plataforma única que se prevé frente a la araucaria de la manzana Massó. / Esinpro/Fandiño-Landlab

La propuesta recoge una solución singular en el espacio peatonal de otros dos lugares de la calle: el punto donde crece la araucaria situada en la manzana Massó (justo delante del cruce hacia O Santán) y en el entorno del cruceiro situado al lado de las viviendas sociales de Banda do Río. Unos cambios que Martín Villanueva recalca que no afectarán a la actual funcionalidad de la avenida. «Respéctanse as zonas de carga e descarga, accesos de garaxes, zonas de estacionamento, entrada a colexios, parada de taxis... e incluso se mellora coas solucións propostas», argumenta.

La materialización de este proyecto es una de las prioridades que se marcó desde el inicio del mandato el bipartito BNG-PSOE, que con la nueva posición de la Xunta entiende que su ejecución está garantizada. «Polo súa magnitude e extensión vai ser unha obra sen parangón en Bueu, moi ambiciosa e complexa e que xunto ao Parque Urbano Lugrís vai transformar o centro urbano», aseguran el alcalde, Félix Juncal (BNG), y el concejal de Vías Públicas , Celso Dopazo (PSOE), que aprovechan para pedir paciencia a la ciudadanía ante las molestias y trastornos que provocará un proyecto con un plazo de ejecución estimado de un año.