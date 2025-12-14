Praia-Seara llama a la marcha de hoy por las urgencias

La Mesa da Sanidade de Moaña convoca una manifestación para las 11.00 horas de hoy con salida de la rotonda del Portal do Almacén, con motivo de los cuatro años de concentraciones para reclamar el regreso del servicio de urgencias a la villa, pues está centralizado en Cangas desde marzo de 2020.

La junta directiva de la Asociación de Veciños A Praia-A Seara, que agrupa a los residentes en el centro urbano, se reunió para mostrar su apoyo formal a la manifestación y realizar un llamamiento a la participación. Pide que se garantice que el nuevo centro de salud de Moaña abra con el servicio de urgencias entre su dotación.