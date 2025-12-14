Praia-Seara llama a la marcha de hoy por las urgencias
REDACCIÓN
Moaña
La Mesa da Sanidade de Moaña convoca una manifestación para las 11.00 horas de hoy con salida de la rotonda del Portal do Almacén, con motivo de los cuatro años de concentraciones para reclamar el regreso del servicio de urgencias a la villa, pues está centralizado en Cangas desde marzo de 2020.
La junta directiva de la Asociación de Veciños A Praia-A Seara, que agrupa a los residentes en el centro urbano, se reunió para mostrar su apoyo formal a la manifestación y realizar un llamamiento a la participación. Pide que se garantice que el nuevo centro de salud de Moaña abra con el servicio de urgencias entre su dotación.
- Cambio de rumbo para las cabañas turísticas de Bueu, que salen a la venta
- Acoso en las redes y amenazas a una peluquería canina de Bueu por la muerte de un perro
- Vecinos denuncian la conversión de una discoteca en after hours
- Rescatan a un motorista herido tras sufrir una caída de diez metros mientras practicaba trial en el monte Paralaia
- El Concello ya había multado por ruidos a la discoteca que actúa como ‘after hours’
- Cunchido abre la temporada de furanchos en Cangas
- Lola Bon, la voz canguesa de Jarcha que amenizó la Transición con «Libertad sin ira»
- Identifican al presunto autor de un robo en un comercio de Cangas, que se llevó material por valor de 1.500 euros