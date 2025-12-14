El PP urge iniciativas fijar población en Bueu, que acumula siete años a la baja

Siete años consecutivos con un descenso en el padrón de habitantes de Bueu, que cada vez se aleja un poco más del umbral de los 12.000. Según los datos que acaba de oficializar esta semana el Instituto Nacional de Estadística (INE) la población del municipio registra un nuevo retroceso, con la pérdida de un habitante con respecto a 2024 y que deja el numero de empadronados en 11.836. Desde el grupo municipal del PP denuncia que la consolidación de esta tendencia «ratifica o declive que esta a vivir o Concello», lo que supone que es el municipio que «está a quedar claramente máis atrás nunha bisbarra tradicionalmante tan puxante como O Morrazo».

La portavoz del PP y exalcaldesa, Elena Estévez, echa la vista hacia atrás y con las estadísticas del INE en la mano asegura que en los últimos 18 años, desde que el BNG y Félix Juncal accedieron a la Alcaldía en 2007, el saldo poblacional de Bueu es claramente negativo, con la pérdida de un total de 604 habitantes. «Ese constante descenso demográfico que estamos a vivir nos últimos anos é un claro síntoma de que o noso Concello non funciona. O goberno non está facendo de Bueu un municipio onde a xente se queira quedar a vivir ou onde queira asentarse», lamenta. Y pone el ejemplo de otros municipios más pequeños, como Moraña (con un gobierno del PP) o Ponte Caldelas (con gobierno del PSOE) que sí han conseguido ganar población gracias a cierta tendencia alcista de la natalidad y a la llegada de ciudadanos extranjeros.

Desde la oposición llevan tiempo alertando de esta situación y como ejemplo está la moción presentada por los populares en diciembre de 2023. Una propuesta en la que se instaba a poner en marcha un plan de acciones para promover el empadronamiento en Bueu y que fue rechazada en el pleno. «Ignora constantemente as nosas peticións para emprender campañas de empadronamento», reprocha Elena Estévez.

La pérdida de población tiene otra derivada ya que los recursos públicos que recibe el ayuntamiento de otras administraciones públicas dependen de la cifra de habitantes, por lo que según Estévez «estamos perdendo opcións de facer moitas cousas». Con todo, desde el PP destacan que la Xunta de Galicia y la Diputación de Pontevedra «están a rescatar da nada máis absoluta» al Concello de Bueu y cita las inversiones millonarias en carreteras, vivienda, medio ambiente o deportes. «Pero a xestión é a que marca o día a día e non funciona. É algo que se ve no mal estado das rúas, na falta de aparcamentos, na deficiente limpeza e recollida de lixo ou nas praias», enumeran desde el PP.

Aspectos que a su juicio son claves porque para atraer nueva población «a xente quere unha vila e unhas parroquias en condicións, servizos de calidade, infraestruturas, atención cercana e dinamismo» y en los que, bajo su punto de vista, el actual gobierno local «está fallando estrepitosamente».