O Hío intensificará en 2026 sus protestas por la sanidad
REDACCIÓN
Cangas
La parroquia de O Hío celebró este sábado una nueva concentración a favor de la sanidad pública, reclamar la reapertura del consultorio y la construcción de un centro de salud para Aldán y O Hío. La protesta de sirvió para hacer balance de este año 2025, que está a punto de concluir, y para fijar objetivos para el que viene.
Un nuevo año en el que instan a la ciudadanía «a loitar para non perder os nosos dereitos, de aí a intención de facernos moito máis visibles en 2026», aseguran.
- Cambio de rumbo para las cabañas turísticas de Bueu, que salen a la venta
- Acoso en las redes y amenazas a una peluquería canina de Bueu por la muerte de un perro
- Vecinos denuncian la conversión de una discoteca en after hours
- Rescatan a un motorista herido tras sufrir una caída de diez metros mientras practicaba trial en el monte Paralaia
- El Concello ya había multado por ruidos a la discoteca que actúa como ‘after hours’
- Cunchido abre la temporada de furanchos en Cangas
- Lola Bon, la voz canguesa de Jarcha que amenizó la Transición con «Libertad sin ira»
- Identifican al presunto autor de un robo en un comercio de Cangas, que se llevó material por valor de 1.500 euros