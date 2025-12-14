O Hío intensificará en 2026 sus protestas por la sanidad

La parroquia de O Hío celebró este sábado una nueva concentración a favor de la sanidad pública, reclamar la reapertura del consultorio y la construcción de un centro de salud para Aldán y O Hío. La protesta de sirvió para hacer balance de este año 2025, que está a punto de concluir, y para fijar objetivos para el que viene.

Un nuevo año en el que instan a la ciudadanía «a loitar para non perder os nosos dereitos, de aí a intención de facernos moito máis visibles en 2026», aseguran.