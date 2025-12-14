Moaña sigue sin respuesta de la Sareb para levantar 289 pisos protegidos

La Consellería de Vivenda de la Xunta de Galicia y el Concello de Bueu firmaron este viernes un convenio para la cesión de tres solares municipales en As Lagoas, donde se prevé construir hasta 21 viviendas de protección oficial.

Esta colaboración entre administraciones contrasta con la situación en Moaña. Pese a contar con el PXOM aprobado, la Xunta rechazó en su día por inadecuados los dos terrenos ofrecidos por el Concello para su cesión. En el pleno de junio de 2025, el BNG —que gobierna en la villa con mayoría absoluta— solicitó al Gobierno central la cesión gratuita a la Xunta de un solar de la Sareb situado en Moaña, con el objetivo de ampliar la oferta de vivienda pública en el municipio.

Sin embargo, desde entonces el Concello asegura que sigue sin respuesta sobre esta propuesta. La parcela planteada, propiedad de la Sareb, se encuentra en el Plan de Sectorización “A Xunqueira A-2” y cuenta con 32.298,01 metros cuadrados de edificabilidad residencial, con capacidad para levantar un total de 289 viviendas. De materializarse, el parque de pisos protegidos aumentaría de forma notable en O Morrazo, una comarca donde la falta de vivienda y los altos precios afectan especialmente a la población joven.

Sobre los dos terrenos municipales descartados por la Xunta, uno está en O Con, junto a la urbanización próxima a la playa. La Consellería de Vivenda justificó su rechazo por la fuerte pendiente de la parcela, que complicaría los trabajos previos a la construcción. La segunda opción era el solar de la antigua Casa do Local, ya derribada, en la calle Fragata Lealtad, en pleno barrio urbano de O Real. En este caso, la Xunta lo descartó por tratarse de una finca de tamaño reducido.

Un crédito

En paralelo, tampoco se alcanzó un acuerdo para que la Xunta contribuyese a financiar el edificio previsto en Sisalde, un proyecto que contempla un auditorio en las plantas bajas y diez pisos de alquiler social en las superiores. Esta petición se reiteró en la moción debatida en junio. La alcaldesa lamentó esta semana que “se nieguen a financiar pese a tener solar y proyecto” y avanzó su intención de recurrir a un crédito para sacar adelante la iniciativa.