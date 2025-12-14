Moaña corta el centro el lunes para reasfaltar
REDACCIÓN
Moaña
La avenida Concepción Arenal de Moaña estará cortada al tráfico entre las 9.00 y las 13.00 horas de este lunes 15. El tramo afectado será desde el cruce de Travesía de Paz hasta al rotonda de Salitre. Solo se permitirá el paso hasta la Casa do Mar de los vehículos con personas de movilidad reducida así como de las urgencias sanitarias.
La razón del corte es que se va a fresar y reasfaltar la calle para adaptar los pasos de peatones en el entorno de las carpinterías de ribeira de A Seara. El transporte escolar funcionará con normalidad por el recorrido habitual y la línea de autobuses regular hará el recorrido con las paradas habituales por la calle Ramón Cabanillas.
