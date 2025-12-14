O Rompeolas
¿Esperando ya a Papá Noel?
Este personaje tan navideño anda de ruta estos días por Pinténs, en la parroquia de O Hío. Y parece que tiene bastante paciencia... y poco frío. Estuvo en la parada de bus y como suponemos que el Cerqueiro no llegaba buscó otro lugar para aposentarse. ¿Estará esperando a Papá Noel?
Desorientados por una carrera de orientación
Nadie cuestionó la buena fe y el saber hacer de la organización de la prueba deportiva de ayer en el centro de Cangas, aunque sí el acierto de responsables políticos sobre el lugar, el día y la hora de cerrar el tráfico en el entorno de la plaza de abastos y epicentro comercial de la villa. Dicen que espantó a clientes, que a decir verdad ya no son muchos (tampoco los vendedores que acuden a abrir sus puestos como están obligados).
¿Cantar espanta?
Otra queja: ¿las panxoliñas de Nadal no son para la plaza de abastos en vísperas de Nadal? Se admiten discrepancias, pero la cultura es siempre buena... y dinamiza.
Suscríbete para seguir leyendo
- Cambio de rumbo para las cabañas turísticas de Bueu, que salen a la venta
- Acoso en las redes y amenazas a una peluquería canina de Bueu por la muerte de un perro
- Vecinos denuncian la conversión de una discoteca en after hours
- Rescatan a un motorista herido tras sufrir una caída de diez metros mientras practicaba trial en el monte Paralaia
- El Concello ya había multado por ruidos a la discoteca que actúa como ‘after hours’
- Cunchido abre la temporada de furanchos en Cangas
- Lola Bon, la voz canguesa de Jarcha que amenizó la Transición con «Libertad sin ira»
- Identifican al presunto autor de un robo en un comercio de Cangas, que se llevó material por valor de 1.500 euros