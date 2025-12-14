La Escola de Saúde inicia, con la ansiedad, su programa de nutrición
Concluye, además, un año dedicado a altas capacidades con medio centenar de participantes
REDACCIÓN
La Escola de Saúde de Moaña vivió ayer una intensa jornada. Por un lado puso en marcha su programa sobre nutrición con una charla del nutricionista Jaime Juncal sobre la comida y la ansiedad. Se explicaron las causas de que muchas veces la gente ingiera alimentos pese a no tener hambre. La próxima cita será el 10 de enero.
Asimismo, las jornadas sobre altas capacidades concluyeron su ciclo de 12 sesiones a cargo de la maestra especialista María Currás. Las charlas se desarrollaron a lo largo de todo el año y participó cerca de medio centenar de vecinos. Trataron numerosos temas desde la infancia con altas capacidades hasta la sesión de ayer sobre el feminismo y cómo esta situación afecta a las mujeres, según explicó la concejala de Benestar Social, que impulsó la Escola de Saúde, María Sanluis.
Los participantes recibieron una encuesta de satisfacción y el objetivo es organizar jornadas para otras neurodivergencias.
