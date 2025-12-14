Concello y vecinos deciden que el cementerio de Darbo sea público pero con nichos privados

Un cementerio público de gestión municipal pero con nichos de titularidad privada que se puedan transmitir en herencia o vender a terceros. Es el modelo acordado por el Concello de Cangas y los propietarios del camposanto «nuevo» de Darbo para desempantanar una situación de provisionalidad que se prolonga más de un cuarto de siglo. Los vecinos que abarrotaron ayer el salón de sesiones respaldaron por abrumadora mayoría que el gobierno local tramite con los herederos del empresario que promovió el cementerio la cesión de la parcela al Concello y este se encargue de su puesta a punto y mantenimiento, sin que los titulares de los nichos pierdan la propiedad. El acuerdo presenta dudas jurídicas y deberá contar con el informe favorable del secretario municipal. Si lo tiene, el concejal de Urbanismo e Medio Ambiente, Antón Iglesias, abrirá negociaciones sobre la parcela y convocará otra reunión con los implicados para formalizarlo.

Gonzalo Núñez |

El asunto despertó una gran expectación, y a mediodía de ayer más de 200 personas llenaban el consistorio para escuchar las propuestas municipales. La primera, y de más fácil tramitación, consistía en la cesión voluntaria de los nichos al Concello a cambio de una concesión administrativa por hasta 99 años, pero renunciar a la propiedad y perder la inversión realizada en su día no convence practicamente a nadie. Otra alternativa que se puso sobre la mesa es formalizar una asociación de usuarios que se encargue de gestionar y mantener el camposanto, fórmula que ya se aplica, muy en precario –trabajan y cotizan unos pocos para beneficio de todos– y con resultados que distan mucho de ser óptimos. La alternativa que generó mayor consenso, con diferencia, es que el Concello de Cangas tome las riendas de la gestión y los titulares de nichos mantengan la propiedad sobre ellos. Los asistentes la avalaron con un sonoro aplauso al final de la asamblea.

David, uno de los vecinos que abandera la iniciativa, animó a resolver el problema de una vez y no seguir dejándolo en herencia a hijos y nietos. La disposición a asumir la gestión por parte del Concello –que ya se encargó en su día de legalizarlo en Sanidade y asume gastos de agua o luz que no le corresponden– es otro aliciente que hay que aprovechar. En esos argumentos incidió otro de los vecinos implicados, el exalcalde de Cangas Euloxio López, quien repasó el largo proceso para intentar resolver este asunto y recordó datos como que el promotor no llegó a poner a disposición del Concello los 150 nichos comprometidos para ejecutar la obra, lo que daría pie a abrir un expediente de expropiación a la empresa. No obstante, abogó por no volver sobre lo andado y que los herederos cedan ahora la parcela, pasillos, zona verde y sala de autopsias que pasarían a propiedad municipal, quedándose los vecinos con la de sus nichos.

El edil de Urbanismo se comprometió a acelerar los trámites y volver a convocar a los afectados cuando disponga del informe jurídico del secretario del Concello y contacte con herederos del empresario para sondear su disposición al acuerdo. Coinciden en que no se puede demorar y llegó el momento de resolver el problema.

Aclarar la documentación y titularidad de las 1.708 tumbas

Una de las cuestiones que hay que aclarar en este procedimiento es la identificación de los titulares de los 1.708 nichos –60 más de los que aparecían en el proyecto– construidos a principios de la década de 1990 por la empresa Cantycos S.L. De hecho, el Concello tiene dificultades para contactar con ellos para reuniones como la de ayer, y muchos acudieron a la cita al enterarse por las informaciones del FARO. Otros vecinos implicados argumentaron que no han pagado nunca la cuota de mantenimiento del camposanto porque nadie se lo requirió ni saben a quién dirigirse para cualquier trámite. De este modo, unos pocos han estado asumiendo el trabajo y los costes de mantenimiento en condiciones muy precarias.Vecinos y responsables municipales coinciden en la necesidad de elaborar un censo con nombres, número de propiedad o direcciones y teléfonos de contacto de los afectados para agilizar trámites. Una de las vías para comunicarlos es a través del Rexistro Xeral del Concello, pero también se ofrece a los vecinos interesados el correo electrónico medioambiente@cangas.gal.