El centro urbano de Cangas se cerró ayer por la mañana al tránsito de vehículos para acoger el Campionato Xunta de Galicia de Remudas Mixtas, una carrera de orientación en la que los participantes –125 deportistas repartidos en equipos integrados por hombres y mujeres que se alternan en el recorrido– deben encontrar una serie de puntos de control (balizas) distribuidos en el entorno y siguiendo un mapa específico que se les facilitó en los jardines de Félix Soage al inicio de la prueba, incluida en el calendario oficial de la Federación Galega de Orientación (Fegado).

Cangas, centro de orientación urbana con polémica

El evento corrió a cargo del colectivo Raza Palleira y obligó a cortar el tráfico rodado en el tramo de la PO-551 comprendido entre el cruce de la Avenida de Marín y la rotonda de la lonja, custodiado por efectivos de la Policía Local y Emerxencias-Protección Civil. Esta circunstancia provocó quejas de algunos conductores y usuarios del transporte público, así como vendedores de la plaza de abastos y comerciantes del entorno que aseguran que no fueron avisados previamente por el Concello, que se enteraron por la prensa, y atribuyeron a dicho cierre la menor presencia de clientes de lo habitual en el mercado municipal. «Sábado por la mañana. No son el día ni la hora adecuados para restringir el acceso a nuestros negocios», manifestaban varios placeros en el exterior del inmueble.

Los organizadores adoptaron medidas de seguridad, como señalización específica y presencia de personal cualificado para garantizar el desarrollo seguro. Este tipo de actividades se considera de interés público, pues «promueve el deporte, el uso responsable del espacio público y la participación comunitaria», recalcan desde la organización.