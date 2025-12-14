Cangas, centro de orientación urbana con polémica
125 personas compitieron, en parejas, en el campeonato Xunta de Galicia de Remudas que obligó a cortar el tráfico de vehículos
Gonzalo Martínez
El centro urbano de Cangas se cerró ayer por la mañana al tránsito de vehículos para acoger el Campionato Xunta de Galicia de Remudas Mixtas, una carrera de orientación en la que los participantes –125 deportistas repartidos en equipos integrados por hombres y mujeres que se alternan en el recorrido– deben encontrar una serie de puntos de control (balizas) distribuidos en el entorno y siguiendo un mapa específico que se les facilitó en los jardines de Félix Soage al inicio de la prueba, incluida en el calendario oficial de la Federación Galega de Orientación (Fegado).
El evento corrió a cargo del colectivo Raza Palleira y obligó a cortar el tráfico rodado en el tramo de la PO-551 comprendido entre el cruce de la Avenida de Marín y la rotonda de la lonja, custodiado por efectivos de la Policía Local y Emerxencias-Protección Civil. Esta circunstancia provocó quejas de algunos conductores y usuarios del transporte público, así como vendedores de la plaza de abastos y comerciantes del entorno que aseguran que no fueron avisados previamente por el Concello, que se enteraron por la prensa, y atribuyeron a dicho cierre la menor presencia de clientes de lo habitual en el mercado municipal. «Sábado por la mañana. No son el día ni la hora adecuados para restringir el acceso a nuestros negocios», manifestaban varios placeros en el exterior del inmueble.
Los organizadores adoptaron medidas de seguridad, como señalización específica y presencia de personal cualificado para garantizar el desarrollo seguro. Este tipo de actividades se considera de interés público, pues «promueve el deporte, el uso responsable del espacio público y la participación comunitaria», recalcan desde la organización.
Suscríbete para seguir leyendo
- Cambio de rumbo para las cabañas turísticas de Bueu, que salen a la venta
- Acoso en las redes y amenazas a una peluquería canina de Bueu por la muerte de un perro
- Vecinos denuncian la conversión de una discoteca en after hours
- Rescatan a un motorista herido tras sufrir una caída de diez metros mientras practicaba trial en el monte Paralaia
- El Concello ya había multado por ruidos a la discoteca que actúa como ‘after hours’
- Cunchido abre la temporada de furanchos en Cangas
- Lola Bon, la voz canguesa de Jarcha que amenizó la Transición con «Libertad sin ira»
- Identifican al presunto autor de un robo en un comercio de Cangas, que se llevó material por valor de 1.500 euros