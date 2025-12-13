Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Sara Gimeno y Exeria, esta noche en el pub The Trooper

REDACCIÓN

Cangas

La música en formato acústico será protagonista esta noche en el pub The Trooper, de Cangas, con Sara Gimeno y Exeria. El grupo trae un repertorio donde transmuta el rock de sus temas en country, pop o soul sin perder su esencia. «Las armonías ganan terreno a la distorsión y la contundente batería se cambia por percusión ligera que abraza los temas», anuncian. Y Sara Gimeno transita entre géneros como el soul, RnB, bolero o salsa «desde una perspectiva íntima cargada de sensibilidad».

