La Navidad de la experiencia triunfa a nivel nacional

Los trabajadores y los residentes de la residencia de mayores de Aldán acaban de ver reconocido su brillante trabajo decorando el centro para esta Navidad. Buena parte de esta decoración se realizó gracias a los talleres de crochet, macramé y calceta que dirige la animadora sociocultural de la residencia, Eva María García Barreiro. Esta parte de elaboración manual jugó un papel importante a la hora de que lograsen el premio a la mejor decoración en todas las residencias de la empresa DomusVi a nivel nacional, que totaliza 158 centros en toda España.

Concursaron a través de la aplicación PeopleVi, una red social en la que las distintas residencias de mayores comparten sus iniciativas. Además de la decoración habitual con un árbol y distintos adornos a lo largo de toda la residencia, en los talleres de manualidades los mayores confeccionaron un vistoso photocall de temática navideña, como elementos como un reno de crochet o un gran árbol con adornos en forma de cono. Tienen casi un mes por delante para hacerse las mejores fotografías en este decorado.

Ambiente navideño en la residencia. / DomusVi

En el vídeo se repartieron broches con mensaje. | / DomusVi

También fue clave el vídeo realizado para la red social en el que trabajadores y mayores se entregan broches con forma de paquete de regalo que incluyen mensajes como «cariño, amistad o compasión, que son los valores que queremos que nos definan como empresa», explica la animadora sociocultural.

Participación

Aunque el vídeo tuvo que realizarse en un tiempo récord los adornos en los talleres de manualidades se confeccionan desde el mes de agosto, por lo que el premio supone una importante recompensa al trabajo realizado por todos los usuarios que participaron de esta actividad. «Algunos residentes no pueden hacer manualidades por problemas de visión u otros, pero aún así todos ayudan, aunque sea animando al resto o dando ideas sobre la elección de los adornos», concluye Eva María García Barreiro.