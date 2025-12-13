Música tradicional, hoy, en el festival de Navidad de Domaio

La Asociación Cultural e Folclórica Charaviscas de Domaio organiza, junto a Riscadeira de Adomaina, un festival de música tradicional por Navidad hoy, 13 de diciembre. El evento promete sorpresas y una visión de la tradición de la parroquia en estas fechas. Comenzará a las 18.00 horas en el centro cultural Rosalía de Castro.